Empoli-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia a centrocampo

Alla vigilia di Empoli-Milan, la probabile formazione che manderà in campo Stefano Pioli per la prima partita di campionato del 2024.

Obiettivo continuità. Domani all’ora di pranzo il Milan scenderà in campo contro l’Empoli, per la prima partita di Serie A del 2024. Stefano Pioli deve cercare di rimediare all’ultima trasferta, pareggiata clamorosamente per 2-2 contro la Salernitana.

Il tipo di gara sarà molto simile, contro una squadra che si trova in piena lotta retrocessione davanti al proprio pubblico. Ecco perché, nonostante gli infortuni, servirà la miglior formazione possibile per cercare di portare a casa i tre punti. Il tecnico rossonero, oltre alla grande mole di infortunati, dovrà fare a meno di Bennacer e Chukwueze, entrambi partiti a disputare la Coppa d’Africa.

Adli per sostituire Bennacer: il francese torna titolare in campionato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in cabina di regia tornerà titolare Adli. Il francese, dopo un inizio di stagione in cui ha giocato con discreta continuità, ha subito un periodo di netta flessione a livello di minutaggio ma, ora, è pronto a tornare. Per quanto riguarda la difesa, invece, Pioli sembra orientato a riconfermare la coppia centrale Theo e Kjaer, con Florenzi e Calabria sugli esterni.

Per il resto non sono da segnalare particolari sorprese. Al centro del campo – a fianco di Adli – ci saranno gli insostituibili Loftus-Cheek e Reijnders, in attacco il tridente titolarissimo formato da Pulisic-Leao-Giroud.

Nonostante il periodo smagliante di Luka Jovic, reduce da una doppietta in Coppa Italia contro il Cagliari, Stefano Pioli ha deciso di dare nuovamente fiducia a Giroud. Il francese – nonostante i suoi otto gol in campionato – sta vivendo un periodo negativo in fase realizzativa. Il numero 9 rossonero, infatti, ha segnato solamente due gol nelle ultime otto partite di campionato.

La speranza di tutti i tifosi, comunque, rimane sempre e solo una: la vittoria della squadra. La prima posizione dista ancora nove punti ma, appena due anni fa, il Milan ci ha dimostrato di essere in grado di compiere grandi rimonte, soprattutto nella seconda parte di annata. Ora spetta ai ragazzi allenati da Pioli cercare di far sognare il popolo milanista, alla ricerca della seconda stella.