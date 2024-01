Esordio e addio: il Milan cede un giovanissimo

Il Milan si appresta a salutare un giovane talento rossonero. La cessione sembra essere ormai prossima dalla chiusura.

Non solo in entrata, il Milan sta lavorando intensamente anche in molte operazioni in uscita. La società rossonera starebbe ultimando alcune cessioni per sfoltire la rosa di mister Stefano Pioli dai calciatori che non sono più al centro del progetto tencico tattico. Tra i diversi rossoneri finiti nella lista delle cessioni, ci sarebbe anche il nome di Davide Bartesaghi. Secondo il Milan, per il giocatore classe 2005 sarebbe arrivato il momento di farsi le cosiddette ossa.

Dopo tutta la trafila nel settore giovanile del club rossonero, il Milan è deciso a lanciare Davide Bartesaghi nel calcio dei grandi. Per questo, la società rossonera starebbe valutando la cessione in prestito. Il giovane terzino sinistro ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, sopratutto dopo le diverse apparizioni fatte in prima squadra. Davide Bartesaghi ha sin qui collezionato 25 convocazioni e 7 presenze, tutte ottenute da subentrato, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il calciatore rossonero ha un potenziale interessante, e per questo motivo il Milan vorrebbe concedergli maggiore spazio in un altro club.

Bartesaghi ai saluti: spunta un club di Serie A sul giovane rossonero

La volontà del Milan è quella di cedere Davide Bartesaghi con la formula del prestito secco. Il club rossonero vuole concedere al promettente terzino sinistro maggiore spazio per esprimersi nel calcio dei grandi, così da capire se può fare al caso o meno del Milan futuro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, sul giovane terzino sinistro del Milan si sarebbe fiondato un club di Serie A. Il profilo di Davide Bartesaghi sembrerebbe essere finito nell’orbita del Monza di Adriano Galliani. Il club brianzolo starebbe pesando al calciatore classe 2005 per dare manforte alla retroguardia di mister Raffaele Palladino.

Davide Bartesaghi è stato il primo giocatore della nutrita e competitiva Primavera del Milan a fare il suo debutto in prima squadra. Il terzino ha esordito nel calcio del grandi a margine della sfida contro l’Hellas Verona, sotto gli occhi dello stadio San Siro. Il Milan starebbe seriamente la possibilità di cederlo in prestito, con il Monza disposto ad accoglierlo fino al termine della stagione.

L’eventuale trattativa confermerebbe ancora una volta gli ottimi rapporti tra Milan e Monza. Davide Bartesaghi sarebbe il terzo calciatore rossonero ad essere girato in prestito alla società brianzola. In forza alla squadra di mister Raffaele Palladino ci sono già giovani rossoneri come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.