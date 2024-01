Fissato il prezzo: addio al Milan sicuro

Nella sessione di mercato invernale, a Casa Milan sono tutti pronti a garantirsi i rinforzi necessari per far fronte ai tanti infortuni della squadra. Dopo il ritorno di Matteo Gabbia però, i rossoneri sarebbero disposti ad una cessione.

Il calciomercato invernale, talvolta, non ha regalato nessun colpo degno di nota ma solo meteore che sarebbero poi finite di lì a poco nel dimenticatoio. Non è sicuramente questo il caso. Tutti i tifosi rossoneri sono molto curiosi di capire come la dirigenza si muoverà per riuscire almeno in parte a colmare quel vuoto in difesa e a centrocampo lasciato dai tanti infortunati durante questa prima parte di stagione.

Dopo il ritorno di Matteo Gabbia, difensore centrale offerto in prestito al Villareal durante l’acquisto di Samuel Chukwueze, si aspettano altri rinforzi difensivi date le assenze di Tomori, Thiaw, Kalulu e Pellegrino. Discorso non troppo diverso per il centrocampo dove Loftus-Cheek non ha ritrovato più la brillantezza di inizio stagione dopo il suo stop, Musah non si vede da tempo, Bennacer che sarà assente a causa della Coppa d’Africa e Pobega resterà fuori per circa 4 mesi.

Per il giusto prezzo, il Milan lo venderà a gennaio

Come se non bastasse questa incredibile emergenza, c’è un giocatore che da tempo non rientra più tra i piani di Stefano Pioli e si trova costretto ad una convivenza forzata in quel di Milanello.

Più volte criticato per le sue prestazioni sottotono e nelle sue ultime partite disputate addirittura fischiato da un San Siro inferocito, Rade Krunic si trova relegato ai margini della società e probabilmente con la testa già pronto per la sua prossima esperienza professionale. Le insistenti voci di mercato che lo vedevano ad un approdo imminente al Fenerbahce già in estate non accennano a placarsi ed ora il centrocampista bosniaco sarebbe davvero pronto a lasciare il Milan.

I rossoneri, dal canto loro, non hanno intenzione di cederlo se non per una cifra ritenuta congrua. Acquistato nel 2019 per 8,6 milioni di euro, ora la dirigenza non sarà disposta ad ottenere meno di 3,5 milioni. Secondo le indiscrezioni sarebbe proprio questa la cifra minima per la quale sarebbero disposti a lasciarlo partire, ma come trapelato la richiesta potrebbe salire fino a 5 milioni di euro.

Krunic fino ad oggi ha totalizzato 139 presenze, 3 gol e 6 assist. Collante perfetto nel centrocampo dello scorso anno dove è riuscito per alcuni mesi a trovare la giusta dinamicità ed una buona visione di gioco, ora l’ex Empoli non sembra aver più trovato quella continuità tanto apprezzata dai tifosi in passato.