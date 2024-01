Furlani e Moncada non si fermano: chieste informazioni per il super colpo in Serie A

La dirigenza rossonera continua a lavorare duramente sul mercato e in queste ore avrebbero avviato nuovi contatti per un obiettivo

Dopo aver centrato l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia per effetto del 4-1 rifilato al Cagliari, il Milan si è aggiudicato anche la prima partita di campionato del 2024, espugnando il Castellani di Empoli con un netto 0-3. A regalare tre punti preziosi alla squadra di Pioli sono state le reti di Loftus-Cheek, Giroud e Traore, con quest’ultimo che ha trovato il suo secondo gol nelle ultime due gare, dando quindi un ulteriore segnale all’allenatore rossonero in vista di quella che sarà la seconda parte di stagione.

Considerando anche la vittoria nel turno precedente contro il Sassuolo, quindi, possiamo dire che il Milan sembra essere uscito dalla crisi che lo aveva colpito nei due mesi precedenti, quando aveva perso con Juve, Udinese e Atalanta, sprofondando a 7 punti di distacco dai bianconeri e a 9 dai nerazzurri. Inter e Juve sembrano intenzionate a darsi battaglia fino all’ultima giornata e quello che stanno cercando di capire nell’ambiente rossonero è se ci sarà ancora modo che il Milan possa inserirsi prepotentemente in questa lotta, o se, invece, dovrà rinunciarci già da ora.

Mercato Milan, dopo Dragusin sondato anche Buongiorno: i dettagli

Quel che è certo è che ci sono altri due obiettivi da centrare e il primo andrà in scena nella sfida del 10 gennaio contro l’Atalanta, in quello che sarà il quarto di finale della Coppa Italia. Poi, si dovrà iniziare a pensare anche all’Europa League, con la squadra rossonera che vuole conquistare il trofeo per la prima volta nella sua storia. Un grande contributo potrà arrivare anche dal mercato, dove in questi giorni la società di Milanello sta lavorando su diversi fronti, soprattutto in difesa.

Già, perché i tanti infortuni subiti fino a questo momento costringendo la Moncada e Furlani ad intervenire già nella sessione di gennaio e i nomi che più fanno gola sono quelli di Dragusin e Buongiorno. Sul difensore del Genoa sono stati fatti dei sondaggi già nei giorni precedenti, mentre per il difensore del Torino, come riportato anche da Sky Sport, il Milan avrebbe chiesto informazioni a riguardo e qualora dovesse sfumare la pista Dragusin, si virerebbe su Buongiorno del Torino. L’idea del club rossonero sarebbe quella di dirottare il budget inizialmente destinato all’investimento di un attaccante (come Guirassy, ad esempio) per un difensore, provando ad inserire anche una contropartita tecnica nell’operazione, con il nome di Lorenzo Colombo che sembra essere il più indicato.