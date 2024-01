Furlani: “Gli eventi del weekend scorso sono vergognosi”, poi il commento su Zirkzee

Nel pre-partita di Milan-Bologna Furlani torna a parlare degli eventi accaduti a Udine e chiarisce gli obiettivi di mercato rossonero.

Per la 22esima giornata di campionato il Milan ospita a San Siro il Bologna che non trova una vittoria da un mese a questa parte tra campionato e Coppa Italia. Sarà, dunque, una sfida interessante quella che giocheranno rispettivamente gli uomini di Pioli e di Thiago Motta.

I rossoneri, dall’altra parte, sono chiamati a ottenere il settimo risultato positivo di fila in Serie A dopo lo stop che subì a dicembre contro l’Atalanta, artefice anche dell’eliminazione in Coppa Italia e bestia nera per i Diavoli.

Ad analizzare questo match nel pre partita Giorgio Furlani ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Riguardo gli episodi di Udinese-Milan:

“Non dobbiamo dimenticarci degli eventi della settimana scorsa. Fanno schifo e sono vergognosi. Siamo attenti a questi tempi. Stiamo pensando a delle iniziative e oltre a parlarne con le istituzioni vogliamo fare qualcosa di concreto per cambiare queste cose con la Serrie A e con le squadre”.

Come sta Maignan?

“Il ragazzo sta bene, vuole che si smetta di parlare e si faccia qualcosa”.

Qualche ragionamento per le prossime partite che ci saranno?

“Il Milan guarda il campo e l’avversario di oggi, insidioso. Siamo concentrati su far bene ora e per le prossime partite”.

Sulla finale di Sinner:

“A nome di tutto il Milan faccio i complimenti a Jannik Sinner, gli faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro di fare bene a un grande tifoso del Milan”.

Il commento di Furlani su Zirkzee

In seguito l’Amministratore Delegato del Milan torna su cosa accadrà in partita contro il Bologna, in occasione di una manifestazione di vicinanza nei confronti di Maignan, ma spende anche parole di stima per Ibrahimovic e parla anche di mercato svelando qualcosa su Zirzkee.

La partita si fermerà al 16esimo?

“Sì, non posso dire di più. Ci fermeremo per qualche attimo, ma non voglio dire altro”.

Ibrahimovic che tipo di dirigente è?

“Zlatan è una persona molto curiosa, capace, intelligente. Sono stato sorpreso in maniera positiva. Abbiamo un fantastico rapporto. Siamo fortunati ad averlo, io e il Milan”.

Sulla finestra di mercato:

“Siamo facendo bene, i giocatori che abbiamo stanno facendo bene. Anche Gabbia è tornato, i nostri infortunati torneranno. Abbiamo un gruppo solido e non vediamo urgenza di fare qualcosa, che sarebbe un fare tanto per fare”.

Zirkzee al Milan?