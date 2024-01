Futuro Giroud, il giocatore ha scelto: la decisione finale

Importanti novità inerenti il futuro di Olivier Giroud. Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo 30 giugno. Il numero 9 sembra avere un’idea molto chiara sul da farsi.

Dalle parti di Via Aldo Rossi il club rossonero sta riflettendo come agire in questi ultimi giorni di mercato. Ad una settimana esatta dal gong di questa finestra invernale, il Milan cerca di colmare le lacune presenti nell’organico di Stefano Pioli. Al tecnico occorre con urgenza un difensore, anche se Thiaw, Tomori e Kalulu viaggiano spediti verso il recupero a pieno regime dopo gli infortuni. La società monitora anche un centrocampista, richiesto espressamente da Pioli a seguito della partenza di Rade Krunic, direzione Fenerbahce.

Negli ultimi sette giorni Furlani e Moncada cercheranno di accontentare il tecnico. Dopo di che, spetterà a lui guidare il Diavolo verso lo sprint finale. La stagione entrerà nel vivo e Leao e compagni non vogliono farsi trovare impreparati, specialmente in vista dell’inizio dell’avventura in Europa League.

Il cammino partirà dalla sfida con il Rennes, con l’auspicio che sia la prima di cinque tappe verso la conquista di un trofeo non ancora presente nel palmares rossonero. In questi mesi la dirigenza dovrà tenere d’occhio anche la situazione concernente Olivier Giroud. Giungono infatti novità interessanti sul futuro del francese.

Milan, Giroud in scadenza: la posizione del calciatore

Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo 30 giugno. Come riporta Calciomercato.com, è ancora incerto il futuro del numero 9. Rumors parlano di un corteggiamento sempre più insistente dalla MLS, campionato che da tempo attira campioni sulla via del canto del cigno. Tuttavia Giroud sembra seriamente intenzionato a prolungare con il Diavolo. L’ex Arsenal è felice sulla sponda rossonera del Naviglio.

Va sottolineato come non si siano ancora svolti incontri tra l’entourage del calciatore e il club. Tuttavia il colloquio con l’agente del centravanti potrebbe rientrare molto presto all’ordine del giorno. L’ipotesi addio a parametro zero è al momento remota. Malgrado l’età che avanza, l’attaccante si sta rivelando uno dei vini più buoni nella cantina milanista.

Olivier è uno dei pupilli della tifoseria rossonera, che non vuole perdere colui che “si è girato”. Il francese ha ancora tanto da dire e lo testimonia il raggiungimento della doppia cifra nella voce “gol all’attivo”. Il 9 fa concorrenza ad un collega molto più giovane come Dusan Vlahovic ed è terzo nella classifica marcatori alle spalle dell’inarrivabile Lautaro Martinez e del serbo. Qualora il rendimento si mantenesse costante, il Milan non esiterà nemmeno un secondo a porgere la penna ad una delle proprie colonne.