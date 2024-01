“Gli ignoranti a casa”, Pioli non le manda a dire sull’episodio di Maignan!

Il Milan trionfa per 3-2 a Udine.Loftus-Cheek apre, Samardzic e Thauvin mandano avanti i locali, ma Jovic firma il pari e Okafor la ribalta. Pioli ha espresso il suo parere a Dazn

Grande vittoria per il Milan. I rossoneri trionfano all’“Udinese Arena”. Contro l’Udinese è solo 3-2 per Giroud e compagni, che ottengono il quinto successo di fila in campionato.In Friuli è il Diavolo ad andare avanti con il solito inserimento di Loftus-Cheek, che sfrutta una deviazione di Kristensen per insaccare alle spalle di Okoye.

Il gol del centrocampista illude gli uomini di Pioli, che dopo il vantaggio perdono intensità e subiscono il pareggio da Samardzic. I locali ribaltano il risultato nella seconda frazione, con il subentrato Thauvin che batte Maignan. Nel finale Pioli inserisce Jovic, che si rivela ancora una volta uomo preziosissimo per i finali e sigla il 2-2. Nel recupero, però, è Okafor a sancire il successo rossonero

Da segnalare nei primi 45 minuti lo spiacevole ed ennesimo episodio di razzismo, con i sostenitori di casa che indirizzavano cori di natura razzista verso il portiere milanista. L’estremo difensore, giustamente indignato, è uscito dal campo e il match è stato sospeso per qualche minuto. Una vicenda da condannare, nella speranza che vengano presi provvedimenti.

Il Milan trionfa nel recupero, Pioli commenta il match: le dichiarazioni a Dazn

Uno dei protagonisti del match è Stefano Pioli, che con gli ingressi di Okafor e Jovic ha inciso pesantemente sull’economia del match. Il tecnico ha espresso la sua delusione per l’episodio Maignan ai microfoni di Dazn:

“Maignan è dispiaciuto, ma sono dispiaciuto anche io: sono fiero di allenare un ragazzo come Mike. Sono situazioni che non devono succedere, gli ignoranti devono stare a casa e non venire più allo stadio.”

SULLA PARTITA: “Serve carattere, volontà per vincere le partite: è stata una partita sporca ma l’abbiamo vinta con grande personalità e carattere.”

SUL FUTURO: “Non è il pensiero dello scudetto che ci tiene vivi, ci siamo ripromessi di fare un girone di ritorno migliore rispetto a quello dell’andata. Abbiamo la convinzione di poterci riuscire e preparare ogni singola partita con cattiveria. Vogliamo migliorare la classifica e vincere più partite possibili. “

SU LEAO: “Mi è piaciuto sui movimenti che ha fatto, stasera è stato bravo. È un percorso che sta facendo, ha già visto tanti miglioramenti ma sappiamo che ce ne saranno altri. Deve continuare così, a lavorare come sta facendo, perché arriveranno numeri più importanti.”

SULLA SQUADRA: “Siamo una squadra diversa rispetto a 2 anni fa, ci sono avversari diversi e molti forti: sono convinto che possiamo diventare più solidi ed equilibrati, mancano tante partite, ma dobbiamo vincerle per fare tanti punti”.

SULLE 100 VITTORIE : “Tanta roba, alleno un gruppo molto forte e coeso, che vuole andare avanti. Siamo concentrati sulle prossime partite e raggiungere più vittorie possibili”.