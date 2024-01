Ha rotto con il club, il Milan ne approfitta: è il sostituto di Krunic

Il Milan approfitta del sostituto di Krunic che ha rotto con il club, con il bosniaco che probabilmente andrà via

Il Milan è impegnato, a Milanello, a preparare l’importante gara di campionato che andrà in scena domenica, alle ore 20:45, contro la Roma. Stefano Pioli dovrà lavorare sulla tenuta fisica dei giocatori a disposizione, cercando di evitare ulteriori infortuni che continuerebbero a compromettere la stagione meneghina.

Tuttavia, la portata della sfida con i capitolini non permetterà all’allenatore emiliano di far riposare i protagonisti dell’infelice quarto di finale con l’Atalanta, sarà importante non sovraccaricare i carichi di lavoro. Domenica sera, il Diavolo potrà contare sul supporto dei suoi tifosi che sono pronti a spingere la squadra alla vittoria, il sogno Scudetto non è del tutto svanito e il popolo milanista vuole giocare la sua parte.

Il big match con i giallorossi sarà l’occasione perfetta per mettere da parte la delusione dell’uscita dalla Coppa Italia, competizione a cui i lombardi credevano fortemente, viziata da episodi molto sospetti che non hanno giocato a favore dei rossoneri.

Sul piatto resta ancora la prestigiosa Europa League, la prima gara del Milan nella seconda competizione europea si avvicina sempre di più e il tecnico emiliano vuole arrivarci nelle migliori condizioni: la vittoria finale è, adesso, l’obiettivo principale da non far sfumare.

Il Milan pensa a Matic come sostituto di Krunic, possibile soluzione low cost

La corrente sessione di calciomercato cercherà di regalare importanti innesti al Milan, che dovrà pensare anche alle eventuali uscite. Il principale indiziato ad abbandonare la Milano rossonera sembra essere Rade Krunic: il centrocampista bosniaco è in rottura con il club e non riesce a trovare spazio negli schemi di Stefano Pioli. Proprio mentre la società cerca una nuova sistemazione all’ex Empoli, ecco che si presenta un’interessante occasione di mercato per il Diavolo. Infatti, Nemanja Matic è sempre più lontano dal Rennes: Il Milan osserva la situazione in modo attento.

Il centrocampista centrale è un’idea della dirigenza milanista che potrebbe ingaggiarlo per sostituire proprio Krunic. Nonostante non rispecchi l’identikit del giocatore spesso ricercato dal Milan – soprattutto a causa dei suoi 35 anni – la sua grande esperienza europea potrebbe aiutare non poco la squadra. Inoltre, Matic ha già militato nel campionato di Serie A durante la sua stagione alla Roma dunque la conoscenza della competizione potrebbe giocare decisamente a favore. I tifosi non disprezzerebbero l’arrivo del serbo, ma tutto sarà deciso dai piani societari.