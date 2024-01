Ibrahimovic dà il benestare: il Milan ha il nuovo allenatore

Ibrahimovic è sicuro, ha dato il suo benestare per il prossimo allenatore: si tratta di una vecchia conoscenza dello svedese.

Si susseguono le voci sul prossimo allenatore del Milan. Nelle scorse settimane il futuro di Stefano Pioli è stato sempre più in bilico e pare che se i risultati non dovessero arrivare sarà certo un addio del tecnico. Senza dubbio questa non è la stagione più brillante da quando l’ex Lazio si è seduto sulla panchina, e anche quando le cose non andavano per il meglio, il bilancio sembrava migliore di quello attuale.

Di fatti Pioli subentrò a Giampaolo, che disastrosamente fu cacciato dopo veramente pochissimo, poi qualche risultato iniziava ad intravedersi, l’arrivo di uno come Ibrahimovic a gennaio prima dell’era Covid fece presagire un ritorno ai risultati positivi, e dopo quasi un anno il Milan riportò lo scudetto in quel di Milano.

Ora però le cose non vanno come sperato, l’inizio sembrava incalzante e non di certo faceva presagire cali di risultati e di attenzione. Tuttavia a pochissimo dalla chiusura del girone d’andata il Milan si ritrova in una situazione di classifica discutibile e con un’infermeria piena di giocatori. Gli infortuni infatti stanno penalizzando i rossoneri, che di volta in volta hanno sempre più problemi e calciatori ai box.

Stando alle ultime news pare proprio che Zlatan Ibrahimovic, ex rossonero e ancora molto vicino alla società e agli ex compagni di squadra, ha già sondato il terreno per il prossimo allenatore. Come detto poc’anzi se la situazione dovesse degenerare a fine stagione il club avrebbe già qualche nome sul taccuino e uno di questi pare già esser stato approvato dallo svedese.

Chi sarà il prescelto per la panchina del Milan?

Stando alle discrezioni degli ultimi giorni, i nomi per il dopo Pioli sono diversi e qualcuno è anche piuttosto blasonato. Con Ancelotti blindato dal Real Madrid, De Zerbi potrebbe virare sul ritorno in Italia e già si era fatto il suo nome, come quello di Antonio Conte. Il tecnico italiano è da un pò lontano dai campi e con molta probabilità è quotato un suo ritorno ad allenare specialmente in Italia.

Il nome però promosso a pieni voti dallo svedese, è un suo ex compagno di squadra che sta facendo benissimo quest’anno, si tratta di Thiago Motta. L’ex PSG ai tempi di Zlatan ora guida la panchina del fantastico Bologna, che vola in campionato e sta esprimendo un buon calcio. D’altronde le doti tattiche del tecnico non le conosciamo ora, già ai tempi Giaccherini, così come Buffon e lo stesso Ibra avevano già in passato elogiato le sue capacità. Vedremo quindi se per lui ci sarà un futuro sulla panchina del Milan