Il Milan e Pioli gongolano: la doppia novità rilancia le ambizioni scudetto

I rossoneri ritornano in carreggiata: la vittoria contro l’Empoli fa riacquistare fiducia e aspirazioni importanti

La trasferta toscana non spaventa i rossoneri, che si impongono con un sonoro 0-3 sull’Empoli, grazie alle reti siglate da Loftus-Cheek, Giroud (su rigore) e il giovane Traoré.

Il 2024 si apre con il migliore dei modi per il Milan di Stefano Pioli: dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari di martedì 2 gennaio, nella quale i rossoneri avevano messo a segno ben 4 reti, ritorna la vittoria anche in Serie A per il Milan che riesce ad imporsi al Castellani sull’Empoli, conquistando il terzo posto in classifica dietro Juventus e Inter.

Forte dei suoi 39 punti, il Milan blinda il terzo posto in classifica dietro i bianconeri e i nerazzurri, con l’intenzione di mostrare la propria presenza nella lotta scudetto che finora aveva interessato solamente Inter e Juventus: il Milan c’è e inizia a farsi sentire, grazie anche a due importanti novità che possono fare la differenza nell’11 di mister Pioli.

L’esordio di Jimenez e il primo gol in serie A di Traoré: il Milan ci crede

Nel finale di partita al Castellani, degno di nota è stato sicuramente il gol di Chaka Traoré, che ha siglato la sua prima rete in serie A, dopo quella in Coppa Italia contro il Cagliari. Diciannove anni compiuti appena lo scorso dicembre, l’attaccante classe 2004 della Costa d’Avorio proveniente dall’Under 19 rossonera sembra essere un jolly vincente per mister Pioli, un giovane promettente che potrebbe essere pronto a scalare le gerarchie.

Il Milan sorride grazie ai suoi giovani. La seconda novità riguarda l’esordio in serie A di Jimenez: subentrato a Florenzi a causa dell’infortunio di quest’ultimo al 35′, il terzino destro spagnolo classe 2005, giunto la scorsa estate al Milan dall’Under 19 del Real Madrid, ha avuto la sua occasione di esordire in serie A con la maglia rossonera.

Che sia l’inizio di una scalata ai vertici della classifica? Il Milan stacca la Fiorentina (reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo) e blinda la terza posizione, a pochi punti dalla Juventus di Massimiliano Allegri che sarà impegnata contro la Salernitana. Certo è che, grazie ai nuovi giovani innesti, i rossoneri possono puntare su una ventata d’aria fresca e su dei ragazzi che hanno tanta voglia di fare e di dimostrare il proprio potenziale.

Il Milan non intende lasciare la lotta scudetto nelle mani di Inter e Juventus: testa ai prossimi incontri in Coppa Italia contro l’Atalanta e in campionato contro la Roma per poter puntare sempre più in alto.