Il Milan fa sul serio per Zirkzee: già pronto il piano

Joshua Zirkzee è un serio obiettivo del Milan per l’attacco. Già decisa la strategia per arrivare al centravanti olandese.

Quella del Milan e il nuovo presunto attaccante è una telenovela che dura da ormai molte sessioni di mercato, ma che non ha ancora trovato un lieto fine. I Rossoneri sono da tempo alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, così da poter far rifiatare Olivier Giroud, e i nomi sondati negli anni sono stati davvero molti. La scorsa estate la ricerca è continuata, ma dopo aver visto sfumare diversi obiettivi, si è deciso di puntare su Luka Jovic, arrivato l’ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina a parametro zero.

Il serbo è stato chiaramente un tappabuchi e anche se nelle ultime settimane sembra comunque in netta ripresa, il suo arrivo non ha soddisfatto del tutto la dirigenza e proprio per questo motivo quello dell’attaccante è ancora un obiettivo persistente. I profili attenzionati sono senza dubbio molteplici, ma quello che più di tutti stuzzica la fantasia del club (e certamente quella dei tifosi rossoneri) è senza dubbio Joshua Zirkzee.

L’ex Bayern Monaco è probabilmente la più grande sorpresa di questa prima metà di stagione in Serie A e l’exploit avuto dal Bologna è dovuto soprattutto alle sue prestazioni (chiedere all’Inter in Coppa Italia). Il suo rendimento non è di certo passato inosservato ed è per questo motivo che l’olandese si candida ad essere uno dei principali uomini mercato della prossima estate, con il Milan fortemente interessato.

Zirkzee al Milan: la chiave può essere Saelemaekers

Il classe 2001 è già seguito da molti top club e anche il Milan sembra essersi iscritto alla corsa per l’attaccante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a giocare a favore del Diavolo potrebbe esserci Alexis Saelemaekers. L’ala belga è infatti in prestito proprio al Bologna e nei prossimi mesi i due club si siederanno senza dubbio al tavolo per cercare di raggiungere un accordo per il trasferimento a titolo definitivo in rossoblù.

L’obiettivo del Milan è quindi quello di provare ad abbassare le pretese del Bologna per quanto riguarda Zirkzee, sfruttando proprio la carta Saelemaekers. Le cifre chieste dai felsinei sono sicuramente molto alte, ma al tempo stesso questo piccolo “sconto” potrebbe permettere al Milan di strappare l’olandese alla concorrenza a cifre più ragionevoli e abbordabili. I prossimi mesi saranno certamente cruciali, ma di certo i Rossoneri fanno sul serio.