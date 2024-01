 Il Milan finisce nei guai: la sentenza è inappellabile

Il Milan nei guai dopo la sentenza senza appello: ora per Pioli la situazione si fa più complicata

Il Milan vuole rialzarsi in questo 2024 e dopo aver chiuso l’ultimo anno con un buon filotto di risultati (escluso il pareggio di Salerno per 2-2) vede il nuovo anno con ottime speranze. I rossoneri infatti sono ancora in gioco per tre competizioni, oltre l’Europa League (arrivata con la vittoria sul Newcastle a dicembre), per gli uomini di Pioli anche il campionato è ancora aperto, anche se richiederà un grande sforzo. Ultima ma non per importanza la Coppa Italia, dove i rossoneri pochi giorni fa si sono sbarazzati facilmente del Cagliari di Claudio Ranieri con un rotondo 4-1.

Dunque è il momento per i rossoneri di agire in sede di calciomercato. Complice anche una prima parte di stagione nera alla voce “infortuni”. Il Milan vuole dare più pedine nuove a Stefano Pioli per avere delle turnazioni che fino ad ora non ci sono mai state, anzi, sono più i calciatori sacrificati agli straordinari (Theo Hernandez su tutti) che altro. Una delle pedine richieste è la punta, complice lo stop di Okafor e la forma di Giroud che non è sempre eccelsa, il tecnico emiliano vuole una punta abile a spaccare la partita, nonostante ci sia Jovic che nelle ultime settimane è il valore aggiunto della squadra.

Guirassy bocciato: il Milan ha un problema

Il primo obiettivo del mercato invernale sembra essere il roccioso attaccante dello Stoccarda, Serhou Guirassy. L’uomo dei record in Bundesliga con 17 gol in 14 partite è il sogno di mezza Europa. I rossoneri però dalla loro hanno il fatto di essere stati uno dei primi club ad essersi mosso per l’attaccante dei biancorossi.

Il calciatore convince tutti, tranne Hernan Crespo, ex attaccante, che critica un eventuale arrivo del guineano spiegando che per lui non sarà facile l’adattamento alla Serie A, e non vede in giro bomber in grado di far fare il salto di qualità ai rossoneri.

“Guirassy è un ottimo calciatore e non lo metto in dubbio, ma gli servirà tempo per capire il nostro campionato e il Milan non può aspettare. Sarebbe l’ideale trovare qualcuno che già conosce il nostro campionato Anche se non vedo molti giocatori in giro che possano essere utili alla causa rossonera ora come ora”.

Insomma, per il Milan trovare l’attaccante giusto non sarà impresa semplice: per i rossoneri c’è da scovare il talento che Crespo in giro non vede.