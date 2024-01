Il Milan guarda in Serie A: scelto il sostituto di Krunic

In casa Milan si guarda al mercato anche in Serie A, con i rossoneri pronti a sfoderare l’affondo per il centrocampista. L’indizio non lascia dubbi.

Avrà il suo ben da fare il Milan in ottica calciomercato, a causa delle ultime emergenze fuori uscite all’ombra del Duomo. Sponda rossonera si trema infatti ancora per l’estrema emergenza lato centrali difensivi, rattoppata leggermente dal ritorno di Gabbia in attesa di qualche nuovo innesto nel reparto. Stessa situazione, quindi, in grado di colpire anche il centrocampo targato diavolo, che si appresta a perdere un Krunic ormai in rotta di collisione con la società nonché un Ismael Bennacer impegnato in Coppa d’Africa con la maglia dell’Algeria.

E mentre si continuano a monitorare profili del calibro di Ouedraogo, ecco che il Milan potrebbe aver trovato proprio all’interno della Serie A il possibile sostituto per l’ex centrocampista bosniaco dell’Empoli, in uscita ormai da settimane. L’indizio non lascia infatti dubbi.

Mercato Milan, Moncada al Dall’Ara per Ferguson

Il primo turno di Serie A del 2024, nonché ultimo appartenente al girone d’andata, è stato aperto dal match tutto al rossoblu del Dall’Ara fra Bologna e Genoa. 1-1 il risultato conclusivo dell’incontro, sbloccato da Albert Gudmundsson e ripreso sul finale da De Silvestri, in grado di salvare Thiago Motta dal secondo e pesante scivolone consecutivo. A caratterizzare la sfida del venerdì, però, anche la particolare presenza in tribuna del direttore tecnico del Milan Moncada, recatosi nell’impianto romagnolo per monitorare qualche profilo in ottica mercato.

Secondo TMW, quindi, i nomi principali sarebbero proprio quello di Gudmundsson nonché di Joshua Zirkzee, affiancati dalla figura di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese classe ’99 continua infatti a sorprendere in questa stagione dai toni idilliaci per il Bologna, che lo hanno portato a totalizzare ben 4 gol e 4 assist in totali 19 presenze divise fra Serie A e Coppa. Uno score alquanto invidiabile, e che ha dunque reso Ferguson uno dei profili più appetibili in ottica mercato, in Italia così come all’estero.

La presenza di Moncada in tribuna, quindi, non fa altro che enfatizzare la volontà del Milan di mettere sotto contratto lo scozzese, anche se il suo approdo all’ombra del Duomo appare alquanto difficile per gennaio. Attualmente, infatti, Ferguson rappresenta uno dei perni di questo Bologna “dei sogni”, con i felsinei che difficilmente si priveranno sin da subito di un pezzo così pregiato della rosa. Il Milan dunque attende in vista della prossima estate, eseguendo le proprie valutazioni sulla base dei 20 milioni di valore dell’attuale calciatore rossoblu. Ad oggi, quindi, Ferguson resta l’indiziato numero uno per sostituire il partente Krunic.