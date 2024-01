Il Milan ha scelto il nuovo numero 9: arriva in estate

Il Milan ha individuato il prossimo attaccante che vestirà la numero nove rossonero. La società rossonera guarda in Bundesliga.

Nonostante la grande affidabilità che continua a dimostrare con il passare delle partite, Oliver Giroud, inizia ad avere un’età anagrafica che nel calcio conta e non poco. Inoltre, Luka Jovic sembra non convincere ancora la società rossonera. L’ex Real Madrid, dopo un periodo negativo, è tornato in carreggiata, dando il suo contributo alla squadra in termini di predizioni e di gol. Tuttavia, il club lombardo sarebbe intenzionato ad affidare la prossima numero 9 rossonera a qualcun altro. Da diverso tempo, il Milan avrebbe iniziato a guardarsi intorno per cercare il giusto centravanti da portare in maglia rossonera.

La dirigenza starebbe lavorando in modo scrupoloso e molto dettagliato per riuscire a garantirsi un attaccante di razza, che possa rappresentare il Milan del futuro. La società rossonera vorrebbe dare inizio ad un nuovo ciclo, che molto probabilmente partirà con l’addio di mister Stefano Pioli. La questione attaccante, continua ad essere uno dei temi principali in quel di Milanello. Tra le diverse piste sondate, la compagine rossonera sarebbe finita in Bundesliga. Il club rossonero sembrerebbe attirato da un giovane centravanti, il quale potrebbe rispecchiare le caratteristiche che cerca il Milan.

Il Milan guarda in Bundesliga

C’è una certezza in casa Milan: in estate arriverà una punta giovane sulla il club rossonero andrà a costruire il suo prossimo futuro. I candidati per la maglia numero 9 del club lombardo sono tanti, molti. Tra questi, sarebbe finito anche un altro profilo legato alla Bundesliga.

Ultimamente, l’interesse del Milan sarebbe finito su un promettente centravanti di proprietà del Salisburgo: si tratta di Benjamin Sesko. L’attaccante tedesco, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, piace molto al club rossonero, disposto a fare più di un tentativo per portarlo a Milano nel mercato estivo.

Benjamin Sesko sarebbe diventato in poco tempo il primo nome in cima alla lista degli attaccanti desiderati dal Milan. Per portarlo in rossonero, però, c’è da convincere il Lipsia che chiede intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, ci sarebbe un fattore da cui il club rossonero potrebbe trarre un vantaggio.

Benjamin Sesko in Germania sta giocando meno del previsto, e lo dimostrano i numeri. In Bundesliga, sono state sin qui appena 4 le partite giocate da titolare, con soli 3 gol realizzato. A questi numeri vanno aggiunti 2 gare da titolare in Champions League e altri 2 gol, siglati nella massima competizione europea.

Al Lipsia, Benjamin Sesko è chiuso dalla troppa concorrenza, composta da giocatori di un certo calibro come Openda, Xavi Simons, Poulsen e Dani Olmo. Ecco perché il possente attaccante classe 2003 potrebbe decidere di accettare il Milan, che gli affiderebbe un ruolo da protagonista.

Benjamin Sesko è un centravanti molto fisico, e lo dimostrano i suoi 1.95 m di altezza. Al di là della strapotenza fisica, l’attaccante tedesco è anche dotato di una buona tecnica, con una buona capacità a legare con il gioco. Insomma, Benjamin Sesko sembra avere tutte le caratteristiche che cerca il Milan.

Già nell’estate del 2022, l’agente del calciatore è stato a casa Milan per parlare con Paolo Maldini, ma la trattativa non decollò. Adesso la società rossonera sembra essere intenzionata a dare una piega diversa ai discorsi con l’entourage di Benjamin Sesko. Il granitico centravanti sloveno è il primo nome in cima alla lista del club rossonero in vista del mercato estivo. In ogni caso, ci sono delle variabili che il Milan continua a tenere in considerazione, e sono: Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.