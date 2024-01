Il Milan prova l’operazione impossibile: ora o gratis a giugno

Milan scatenato sul mercato: ora o a giugno, la dirigenza rossonera vuole cogliere questa opportunità per rinforzare la rosa

Il Milan sta tornando pian piano a macinare punti e la vittoria netta, 0-3, allo stadio Castellani di Empoli, è un segnale chiaro: i rossoneri hanno voglia di riscatto. Il 2024 è stato cominciato ed affrontato con il piede giusto: 4-1 in Coppa Italia contro il Cagliari e la schiacciante vittoria in campionato fuori casa.

Il problema del gol sembra ormai risolto ma in difesa un’altra indisponibilità ha costretto la società a tornare sul mercato nonostante il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal. Uno dei profili più popolari negli ultimi giorni è quello di Radu Dragusin. Sul difensore del Genoa, però, c’è tanta concorrenza: su tutti il Tottenham che avrebbe presentato un’offerta più convincente del Napoli, con il Bayern Monaco, sullo sfondo, che continua a monitorare la situazione prima dell’assalto.

Una trattativa troppo complicata e, alla luce dell’infortunio di Florenzi, la dirigenza rossonera starebbe virando su altri profili. In ottica futura Pioli ed il suo Milan già si stanno assicurando qualche certezza: Forlani e Moncada, infatti, starebbero lavorando per convincere il Real Madrid a cedere a titolo definitivo il giovane terzino Alex Jimenez. Intanto, stando alla ‘Gazzetta dello sport’, è nata una grossa opportunità di mercato e il Milan valuta se il nuovo obiettivo può dimostrarsi un acquisto importante.

Il Milan trova il difensore: arriva dal Fulham

La società rossonera è di fronte ad un bivio e la decisione che verrà presa avrà per forza di cose conseguenze importanti in futuro. La decisione, perciò, diventa un fattore determinante per la stagione complicata dei rossoneri. Il calciatore in questione gioca in Premier League, precisamente al Fulham, e si chiama Tosin Adarabioyo.

Il difensore inglese ha un contratto in scadenza a giugno 2024: un ottimo acquisto a parametro zero, ma vista la situazione della retroguardia milanista servirebbe immediatamente un centrale per tenere tranquillo Stefano Pioli. Finora, con il Fulham in questa stagione, conta soltanto 10 presenze tra il campionato inglese, FA Cup e Coppa di Lega a causa di un’operazione all’inguine, subìta quest’estate, che l’ha tenuto fuori fino all’inizio di dicembre.

Alla luce di ciò, il 26enne, è stato tagliato fuori dai calciatori più importanti del club inglese che però non sembra intenzionato a dare il via libera ad un addio immediato a gennaio. Una trattativa complicata per l’immediato, con il giornalista della Rosea Bianchin che su ‘X’ la definisce impossibile a stagione in corso, ma che diventa un’occasione da sfruttare a giugno.