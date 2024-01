Il Milan spiazza: vuole il bomber dalla coppa d’Africa

Il Milan spiazza tutti: Forlani e Moncada pronti a spendere una cifra sostanziosa per assicurarsi l’attaccante senegalese.

La dirigenza rossonera sta studiando i possibili colpi di mercato per risollevare una squadra affranta dai vari colpi subiti nel corso di questa prima parte di stagione. La mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non ha permesso alla società di riscuotere una bella somma di denaro che sarebbe stato investito sul mercato in entrata.

Sono tanti, infatti, i punti in cui il Milan deve intervenire sul mercato per garantirsi un 2024 in discesa. L’anno, appena trascorso, ha visto sia un sorridente che incupito Stefano Pioli che in Champions League ha saputo regalare gioie e dolori ai tifosi milanisti. Se in difesa l’emergenza è numerica a causa dei diversi infortuni, in attacco il problema è prestazionale.

Olivier Giroud è troppo in là con gli anni e costruire un progetto intorno a lui sarebbe impossibile. Il numero 9 francese, però, è uno che sa adattarsi molto bene e le sue numerose esperienze in giro per l’Europa lo hanno certificato. Il vice-campione del mondo potrebbe trasmettere tutta la sua esperienza ad un possibile compagno di reparto valido. Luka Jovic, nonostante i 3 gol nell’ultimo periodo, non sembra dare le giuste certezze.

Spunta un obiettivo in Serie A, si può chiudere in fretta

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” la società rossonera sarebbe disposta a trattare uno tra i migliori attaccanti della passata stagione, militante in Serie A. Dopo la delusione Guirassy con cui non si è arrivato ad un accordo sul piano stipendiale, Forlani e Moncada hanno sondato il terreno per Boulaye Dia.

L’attaccante della Salernitana in piena rotta di collisione con la società è pronto a partire per accasarsi in una realtà più ambiziosa dopo il flirt estivo con il Wolverhampton che ha mandato su di giri l’ex ds Morgan De Sanctis. La richiesta del club campano è che la società milanista paghi la clausola rescissoria del senegalese fissata dai 21 milioni di euro.

La volontà del calciatore sarà determinante ma c’è fiducia sul chiudere intorno ai 15-20 milioni. Il centravanti non parteciperà alla Coppa d’Africa a causa di un infortunio rimediato proprio nell’ultimo impegno all’Arechi contro il Milan. Per lui lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro e un rientro previsto tra le 4 e le 5 settimane. Sullo sfondo rimane vigile anche l’Eintracht Francoforte, pronto a prendere in contropiede il Milan.