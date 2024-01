Il Napoli ci prova: possibile sgarbo di mercato al Milan

Il Milan teme l’intervento di mercato da parte del Napoli. I rossoneri potrebbero infatti essere sorpassati dagli azzurri nella corsa al calciatore.

Milan-Atalanta ha aperto nuovamente le porte dell’incubo d’innanzi ai rossoneri, per l’ennesima volta usciti dalla Coppa Italia senza esser riusciti a trionfarvi ma anche ricaduti nel baratro dei difensori centrali. A fine primo tempo infatti, un duro scontro con De Roon ha costretto all’abbandono forzato del campo Matteo Gabbia, acquistato dal diavolo proprio per sopperire alle pesanti assenze di Tomori, Kalulu e Thiaw. Ma in casa Milan, la situazione peggiora ancora, ed ecco spuntare quindi nuovi nomi di mercato per la difesa. Un obiettivo in particolare, però, potrebbe incredibilmente esser strappato ai rossoneri dal Napoli, oltre che da altri due possibili club di Serie A.

van Breemen, l’oggetto del desiderio di Milan e Napoli

Come detto in precedenza, entrare in una seconda parte di stagione con i soli Simic, Kjaer e Gabbia (acciaccato) non è di certo una delle migliori opzioni da prendere in considerazione in casa Milan. Proprio per questo, quindi, Furlani e Moncada sarebbero corsi ai ripari, sondando fra i tanti anche il profilo di Finn van Breemen. Olandese classe 2003, il difensore centrale si è messo parecchio in mostra nelle prime uscite nel campionato svizzero, confermando l’interesse rossonero nato nei suoi confronti già nel mese di ottobre.

Il fisico ed arcigno centrale, alto 1.93m, è stato però ben presto adocchiato da un altro club di Serie A che di certo non se la passa bene in quanto a retroguardia. Trattasi ovviamente del Napoli, che secondo SkySport sarebbe finito sul giovane van Breemen penalizzando così il Milan. Questo perché, essendoci più squadre sulle tracce del calciatore, il Basilea potrebbe alzare sostanzialmente un prezzo di mercato ad oggi alquanto basso visto e considerando le reali qualità del calciatore. A peggiorare la situazione rossonera, inoltre, il fatto che altre due compagini appartenenti alla nostra Serie A abbiano effettuato i primi sondaggi per il classe 2003.

Non solo Napoli, anche Juventus e Udinese su van Breemen

Nascondersi agli occhi dei principali osservatori sportivi d’Europa siglando 2 reti ed un assist in 15 partite del campionato svizzero, da difensore centrale, è alquanto complicato. Tuttalpiù se la carta d’identità recita ancora 20 anni. Lo sa bene Finn van Breemen, che tramite tali prestazioni in maglia Basilea è riuscito non solo ad attirare su di se l’interesse di Milan e Napoli, ma anche quello di Udinese e Juventus. Stallo a 4 in Serie A dunque per il giovane, con il Basilea che può ora godere di questo. L’iniziale valore di mercato di circa 1 milione per van Breemen è infatti destinato a lievitare.