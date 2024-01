Insulti razzisti, Balzaretti mette la faccia: sentenza durissima

Grande successo del Milan, che a Udine trionfa per 3-2 dopo lo svantaggio. Il match contraddistinto dagli spregevoli episodi di razzismo è stato discusso da Federico Balzaretti.

C’è gioia, ma anche dispiacere e rammarico in casa Milan. La vittoria ottenuta nel recupero contro l’Udinese grazie alle carte vincenti Jovic-Okafor regala ai rossoneri tre punti pesantissimi, quasi insperati fino all’80’.

Rimane l’amaro in bocca e lo sdegno per quanto accaduto a Mike Maignan, che dal 34′ è stato ripetutamente bersagliato dalla curva friulana con cori razzisti che hanno causato la sospensione della gara per qualche minuto. Un episodio che ha destabilizzato l’ambiente e lo svolgimento della partita.

Cori razzisti a Maignan, la posizione dell’Udinese: Balzaretti si esprime

Ai microfoni di Sky Federico Balzaretti, componente della società friulana, si è detto dispiaciuto del fatto increscioso:

“Ci tengo a dire che questo è un club multietnico, in una città che è esempio di integrazione. Se troveremo la persona chiaramente agiremo di conseguenza e non tolleriamo nessuna forma di razzismo, anche se fosse solo una persona”.

La speranza è che vengano adottate le giuste misure e i giusti provvedimenti per punire i responsabili, che hanno macchiato un match di per sé entusiasmante, ma che sfortunatamente verrà ricordato anche per la brutta vicenda.