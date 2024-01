Irrompe il Bayern Monaco, il Milan deve arrendersi

Il Milan di Stefano Pioli. Il Bayern Monaco irrompe su un obiettivo di mercato della società rossonera

Il Milan è pronto a riversarsi con determinazione su questa finestra invernale di calciomercato. La società rossonera, conscia delle proprie lacune, si è attivata da tempo per andare a rinforzare la rosa di mister Stefano Pioli in vista della seconda metà di stagione. Il Milan, salvo clamorosi ripensamenti, sfrutterà questa sessione di mercato per portare in maglia rossonera due nuovi difensori. Il primo è stato già bloccato e si chiama Matteo Gabbia. La compagine lombarda ha l’accordo con il Villarreal per il rientro anticipato dal prestito.

Adesso, il Milan è al lavoro per consegnare a mister Stefano Pioli il secondo innesto per il reparto arretrato. Il profilo di Clement Lenglet sembrava essere quello giusto per il club rossonero, ma l’Aston Villa si è mostrato restio a lasciar partire il calciatore di proprietà del Barcellona a gennaio. Quindi, vista la volontà del club inglese, il Milan avrebbe rivolto le proprie attenzioni su un altro difensore che potrebbe fare al caso della filosofia di gioco di mister Stefano Pioli.

Il Milan guarda in casa del West Ham, ma irrompe il Bayern Monaco

Gli occhi degli operatori di mercato del club rossonero sarebbero finiti in casa di un altro club di Premier League: il West Ham. Il Milan starebbe monitorando con particolare attenzione la situazione che gira intorno al futuro di Thilo Kehrer, difensore fuori dai piani del club inglese.

L’attuale manager del West Ham, David Moyes, lo ha praticamente limitato in questa prima parte di stagione. Non a caso, Thilo Kehrer ha collezionato appena 4 presenze in Premier League, con un totale di soli 19 minuti in campo. Mentre tra Europa League e Carabao Cup, il difensore ha raccolto 8 apparizioni.

Dunque, Thilo Kehrer sembra essere finito ai margini del progetto tecnico del West Ham. Una situazione che il Milan starebbe cercando di sfruttare per mettere le mani sul difensore tedesco classe 1996.

Gli Hammers hanno investito circa 12 milioni di euro per assicurarsi Thilo Kehrer dal Paris Saint-Germain, ma visto lo scarso utilizzo, il prezzo potrebbe scendere. Il Milan non si è fatto ancora avanti, anche perché la concorrenza per il calciatore non manca.

Oltre al Milan, su Thilo Kehrer ci sarebbero anche altri club della Serie A, come Atalanta, Napoli e Roma. Inoltre, sul calciatore tedesco – stando a ‘footmercato.com’ – si sarebbero fatti avanti anche Bayern Monaco e Rennes. La concorrenza è tanta, per questo il Milan starebbe valutando anche altri profili. Anche la pista per Thilo Kehrer potrebbe saltare in casa rossonera.