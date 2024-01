Le formazioni ufficiali di Empoli-Milan: le scelte di Pioli

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Empoli-Milan, ultima gara del girone d’andata di Serie A.

Dopo la vittoria infrasettimanale di Coppa Italia, i rossoneri vogliono approfittare dei passi falsi di Fiorentina e Bologna per allungare sul quarto posto.

Stavolta però non ci saranno grosse sorprese dal primo minuto. I tanti giovani lanciati contro il Cagliari tornano in panchina per lasciare spazio ai titolarissimi del Milan.

La formazione ufficiale del Milan

In porta Maignan. Difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Theo, ancora una volta centrale, e Florenzi a sinistra. A centrocampo Adli, Reijnders e Loftus-Cheek, pronto a salire in zona trequarti in fase di possesso palla.

Davanti il tridente pesante formato da Pulisic, Giroud e Leao. Solo panchina per Jovic, uno dei più in forma nella rosa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic

, Giroud, Leao.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo.