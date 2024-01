Leao da incubo: c’è una notizia che preoccupa il Milan

Nonostante la bella vittoria di ieri sera, un dato preoccupa il Milan e i tifosi rossoneri su Leao, di seguito è riportato quello che bisogna sapere

Il Milan ha vinto ieri sera in casa contro la Roma per 3 a 1 grazie ai gol di Yacine Adli, Olivier Giroud e Theo Hernandez; eppure, questo non è bastato al giocatore rossonero Rafa Leao per evitare le critiche riguardanti il suo rendimento sia sui social, dai tifosi, ma anche dai giornalisti.

Nella partita di ieri, l’attaccante portoghese è stato in campo per settantanove minuti dove ha avuto qualche buona giocata per poi perdersi, ma nonostante questo non è mai andato in porta, cosa che serve se vuoi segnare.

Infatti, l’ultimo gol del numero dieci risale al 23 settembre contro l’Hellas Verona se facciamo riferimento al campionato. È, però, da sottolineare comunque che ha saltato tre partite a causa di un infortunio tra novembre e dicembre, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia ha segnato mercoledì scorso contro l’Atalanta ai quarti, partita però finita per 1-2 per la squadra bergamasca che per questo motivo affronterà la fiorentina in semifinale.

I numeri di Leao che fanno preoccupare i tifosi e il Milan

Per Leao non un inizio di stagione brillante quello di quest’anno come magari ci si aspettava da lui. In tutte le competizioni ha infatti segnato sei gol e realizzato sei assist, eppure i dati delle ultime partite di campionato fanno un po’ allarmare e preoccupare i tifosi rossoneri.

Sono solo tre i gol in questa prima parte di campionato per il giocatore che dovrebbe essere il leader assoluto della squadra. Pochi per un attaccante come lui; questo perché per poter segnare serve tirare in porta, cosa che Leao non fa da ben sette partite.

L’ultimo tiro nello specchio registrato è infatti quello contro il Napoli alla decima giornata del ventinove ottobre, successivamente ha giocato contro l’Udinese dove fino alla fine, contro il Lecce soli dieci minuti causa infortunio, contro il Monza sessantasette minuti, contro la Salernitana tutta la partita, contro il Sassuolo ottantuno minuti, contro l’Empoli ottantaquattro minuti e contro la Roma settantanove minuti. In nessuna di queste gare il portoghese è riuscito a calciare in porta.

Il Milan spera di poter ritrovare al più presto il suo attaccante per contare su di lui per concludere al meglio questa seconda parte di stagione classificandosi così tra le prime quattro, attualmente è terza, e anche per l’Europa League, con l’obiettivo di poter arrivare il più lontano possibile in questa competizione che non è mai stata vinta dai rossoneri.