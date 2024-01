Leao-Psg, parla il portoghese: sentenza netta sul futuro

Leao si espone e parla del suo futuro e delle voci che lo legherebbero al Psg: la sentenza è netta per il rossonero.

Che molto presto Kylian Mbappé non sarà più un giocatore del Paris Saint-Germain è il segreto di pulcinella. Il Real Madrid e la stella francese, come confermato da BILD, sembrano voler coronare questo matrimonio proprio in estate dopo la scadenza naturale del contratto con i francesi.

Il presidente Nasser Al-Khelaifi dopo averne impedito il trasferimento sganciando milioni di euro, ormai sembra essersi rassegnato all’idea di perdere nel modo peggiore il suo campione. I parigini allora devo guardare oltre, cercando di sostituirlo al meglio. Negli ultimi giorni, secondo le indiscrezioni, i campioni di Francia sembrerebbero essersi interessati a Rafael Leao.

Il portoghese fresco di rinnovo di contratto, potrebbe così lasciarsi plasmare da un accordo unico ed a cui sarà difficile dire di no. Nel frattempo il Milan non sembra essere preoccupato, soprattutto dopo le ultime parole dell’ex Lille.

La sentenza sul futuro di Leao

“Non ho mai pensato di lasciare il Milan”, una dichiarazione che lascia poco spazio alle interpretazioni. Leao e il Milan sono più uniti che mai e il giocatore dice di non aver mai pensato ad un cambio di casacca. A poche ore da quelle parole potrebbe già aver cambiato idea? Un’ipotesi remota, anche se è certa la presenza di una clausola rescissoria di 175 milioni di euro nel suo contratto.

Una cifra importante quella che dovrà sborsare il Psg per l’acquisto del cartellino del portoghese e che fa prendere un attimo le distanze il club parigino, soprattutto perché sarebbe un investimento importantissimo per il club, nell’anno in cui perderanno sicuramente il loro miglior giocatore a parametro zero.

Dalle voci di corridoio sembra che già presentando un’offerta intorno ai 150 milioni di euro i rossoneri possano cedere, per poter rifarsi così completamente il reparto offensivo oltre che rinforzare quello difensivo, dopo le scottanti delusioni di quest’anno. L’amore di Rafa per la maglia del Diavolo non si discute, ma come molto spesso accade, anche i grandi amori finiscono.

Un esempio lampante, quello di Sandro Tonali la scorsa estate, una cessione dolorosissima, ma che ha permesso al Milan di ricostruire in toto centrocampo e parte dell’attacco. Perdere Leao sarebbe un altro dolorosissimo colpo al cuore per i tifosi, che probabilmente insorgerebbero prendendosela con la società. Non ci resta che aspettare, sperando che il PSG nel frattempo cambi obiettivo.