L’emergenza continua: anche lui è a rischio per Milan-Roma

Tra una settimana esatta Milan e Roma si sfideranno a San Siro e il numero degli infortunati continua a salire. Anche oggi un nuovo stop

La prossima settimana sarà senza dubbio molto importante per il Milan, che sarà impegnato su più fronti. Mercoledì ci sarà infatti il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, dove bisognerà assolutamente andare avanti per cercare di riportare nella Milano rossonera un trofeo che manca ormai da 23 anni. Ma altrettanto delicata sarà poi la sfida di domenica in campionato contro la Roma di Jose Mourinho (assente per squalifica), a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione in Champions League.

Al momento il Diavolo non ha un organico pronto a disputare così tante partite in pochi giorni e di fatto servirà un vero e proprio miracolo per riuscire a trionfare in entrambe le sfide. Il numero degli infortunati continua infatti a salire e le scelte a disposizione di Stefano Pioli sono sempre di meno, di certo non la situazione migliore per affrontare gare così importanti per il proseguo della stagione.

Al tempo stesso però anche il periodo che sta vivendo la Roma, dal punto di vista degli infortuni, non è dei migliori e anche nel match di questa sera contro l’Atalanta c’è stato un cambio obbligato. A fine primo tempo infatti Diego Llorente è stato costretto ad uscire a causa di alcuni problemi fisici e tra i capitolini c’è ora il timore che lo spagnolo non riesca a recuperare per la gara di domenica, senza dimenticare che anche la Roma sarà impegnata nel derby di Coppa Italia.

Llorente esce per infortunio: Milan a rischio

L’ex difensore della Real Sociedad è uscito all’intervallo dopo aver accusato alcuni problemi alla coscia, all’altezza dell’inguine. Ha quindi fatto il suo debutto il giovane Dean Huijsen, appena arrivato in prestito della Juventus, che quindi si candida ad una maglia da titolare per il match contro il Milan, proprio la squadra contro la quale ha fatto il suo debutto assoluto in Serie A solo pochi mesi fa.

Come sappiamo non è però migliore (anzi) la situazione del Milan che per quanto riguarda la difesa e già costretto a fare a meno di Tomori, Kalulu e Thiaw. Inoltre quest’oggi, durante la gara contro l’Empoli, Alessandro Florenzi ha chiesto il cambio per un problema all’adduttore, anche se le prime sensazioni è che si sia trattato solo di un cambio precauzionale e che l’ex Roma sia riuscito a limitare i danni.