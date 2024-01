L’ex allenatore della Lazio: “Ho un cancro in fase terminale”

Il mondo del calcio è sconvolto dopo una tragica notizia. Una vecchia gloria della Serie A è alle prese con il cancro

Il mondo del calcio, ma in particolar modo la Serie A, è stata colpita da una tragica notizia. Un vecchio volto della massima serie italiana è affetto da un brutto male, la rivelazione ha creato apprensione e sconforto tra i fan. La figura coinvolta nella lotta al cancro è Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio. Il 75enne ha spiazzato tutti con le sue recenti dichiarazioni rilasciate ad una radio svedese, mandando soprattutto i tifosi biancocelesti nello sconforto.

È proprio con la Lazio che Sven-Goran Eriksson ha scritto pagine indelebili della Serie A, ma soprattutto dello stesso club biancoceleste. Lo svedese ha impresso il suo nome nella storia della società capitolina vincendo uno Scudetto (1999-2000), una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Tra le esperienze che Sven-Goran Eriksson ha maturato in Serie A, ci sono anche quelle da direttore tecnico di Roma, Fiorentina e Sampdoria.

La scioccante rivelazione di Eriksson

Sven-Goran Eriksson ha rivelato di avere il cancro attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni della radio svedese P1, creando grande sconforto nell’ambiente calcistico. L’ex allenatore è una figura leggendaria, specialmente nel calcio italiano, e di fatto la notizia che Eriksson è alle prese con un cancro in fase terminale ha sconvolto tutti.

Lo stesso Sven-Goran Eriksson ha tenuto a spiegare il suo brutto male, rivelando di avere ormai poco tempo: “Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò. Nel migliore dei casi – la drammatica rivelazione – un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci”.

I problemi di salute si sono stati individuati dopo un collasso, lo stesso Sven-Goran Eriksson lo ha dichiarato: “Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo una visita medica ho scoperto di avere avuto un ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo”.

A causa dei persistenti problemi di salute, l’ex allenatore è stato costretto a lasciare il ruolo di direttore sportivo del Karlstad Football nella scorsa stagione: allora spiegò che doveva ridurre gli impegni per problemi di salute sui quali stava indagando. Ora la rivelazione del cancro e della terribile prognosi dei medici.