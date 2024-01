LIVE – La conferenza stampa di Pioli pre Milan-Roma

Quest’oggi Stefano Pioli presenterà il big match tra Milan e Roma nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Domani sera Milan e Roma si sfideranno nel big match della prima giornata di ritorno di Serie A. I rossoneri vengono dalla cocente eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Stesso destino che ha visto coinvolti anche i giallorossi, che hanno perso il derby della Capitale contro la Lazio.

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma.

Sulla classifica:

“Dobbiamo avere un obiettivo, cioè migliorare il girone d’andata. Ciò ci garantirebbe il terzo posto, ma per pensare a qualcosa di più si deve migliorare veramente tanto”.

Sul post Atalanta:

“L’incontro c’è stato ed è stato efficace. Abbiamo obiettivi chiari, dopo che abbiamo subito una chiara delusione, come l’eliminazione dalla Champions. Dobbiamo trasformarla in energia per riscattarci”.

Su Leao e Theo Hernandez:

“Credo che Theo abbia fatto molto bene in quella posizione ed è stato efficace. L’altra sera ha dato l’assist a Rafa per il gol iniziale. Però vedrò che scelte fare per domani, ma Theo sarà sicuramente in campo”.

Su Mourinho:

“Mourinho è un top. È intelligente, furbo e scaltro. Prima di certe partite esalta sempre gli avversari”.

Sugli arbitri:

“Sono d’accordo con Rocchi. È una persona che stimo. Noi addetti ai lavori dobbiamo abbassare i toni. Vogliamo un confronto, ma rispettoso e sereno. Se qualcuno di noi sbaglia deve essere giustamente punito, ma chiedo più uniformità e più coerenza nel metro di arbitraggio”.

Sullo scontro con Mourinho:

“Non sono mai scontri tra allenatori, ma tra squadre che cercano di mettere in campo le proprie qualità. Poi le singole partite sono indirizzate da tanti fattori. Con la Roma è difficile perché sono organizzati e non concedono spazi. Hanno giocatori offensivi di qualità e sono molto bravi sulle palle inattive”.

Su cosa c’è da migliorare:

“Adesso ci sono rimaste due competizioni. Avremo quattro settimane di Serie A e poi tornerà l’Europa League. Il nostro numero più negativo sono i gol subiti. È chiaro che deve essere l’obiettivo principale, per tutti. Dobbiamo lavorare meglio di squadra. Siamo la sesta miglior difesa e dobbiamo avere tutti questo focus”.

Sulla proprietà:

“Non ho sentito la proprietà, ma sento sempre i nostri dirigenti come Furlani, Zlatan, Moncada. Cardinale non l’ho sentito, ma la presenza della proprietà è uno stimolo positivo. In questo momento nessuno di noi può essere soddisfatto della stagione e dobbiamo migliorare”.

Sugli scontri diretti: