Lotta scudetto, Pulisic non si nasconde: “C’è anche il Milan”

Chrsitian Pulisic crede ancora nel tricolore e non si nasconde. C’è anche il Milan in corsa per la lotta scudetto

Tra i più incisivi in questa Serie A, non può di certo mancare la new entry del campionato, acquistata la scorsa estate dal Milan, Chrsitian Pulisic.

L’attaccante statunitense è stato sin qui tra i migliori della stagione rossonera, trascinando la squadra di Stefano Pioli al terzo posto in solitaria in classifica.

Sei reti e cinque assistenze sin qui messe a segno dall’ex ala d’attacco del Chelsea. Una spesa effettuata in estate da Furlani e Moncada, del tutto ripagata per il rendimento dimostrato in questa prima parte stagionale.

Anche ieri sera, nel match di San Siro contro la Roma, il classe ’98 si è rivelato tra i più pimpanti del match, nonostante non sia riuscito ad andare a segno durante l’incontro.

Pulisic crede nella lotta scudetto: “il Milan c’è ancora”

Durante un’intervista rilasciata al The Athletic, l’attaccante a stelle e strisce ha parlato di questi primi mesi vissuti a Milanello, e della sua esperienza con il diavolo.

L’ex giocatore dei blues ha sottolineato di quanto si stia trovando bene in questa sua nuova esperienza e di come si stia trovando bene, soprattutto per il rapporto con i suoi compagni.

Inoltre però, l’americano ha parlato anche della situazione scudetto, spiegando di quanto non si senta escluso dalla lotta con Inter e Juventus.

“Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio”. Ha detto Pulisic durante l’intervista, dicendo il perché abbia ancora fiducia in una possibile conquista del tricolore.

“Abbiamo ancora molto da giocare. Siamo ancora in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta succedendo”. Ha aggiunto il classe ’98 giustificando il suo entusiasmo e dando importanza anche all’Europa League su cui il club punta molto.

“Continueremo a spingere per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Ha poi continuato durante l’intervista rilasciata al The Atlethic, l’ex attaccante del Borussia Dortmund.

Dunque un chiaro segnale di come la squadra sia viva, e che non abbia alcuna intenzione di mollare i remi in barca e che lotteranno fino a quando la matematica glielo consentirà.

Un commento per certi versi opposto da quello rilasciato ieri sera dal suo tecnico che invece aveva chiaramente esplicitato di lasciar fuori il Milan dalla lotta per lo scudetto.