“Mai all’altezza”, il commento sul Milan crea polemica!

Il Milan esce vittorioso dalla sfida contro l’Udinese, ma la squadra rossonera ha faticato parecchio: da qui la dura sentenza in diretta.

La 21° giornata di Serie A si apre con due trionfi: la Roma, guidata dal neo allenatore Daniele De Rossi, vince 2 a 1 contro l’Hellas Verona tra le mura amiche dell’Olimpico, mentre il Milan di Stefano Pioli ottiene i tre punti in esterna sul campo difficile di Udine, contro la squadra di Cioffi. Con la conquista dei tre punti, il Milan consolida il terzo posto e si avvicina momentaneamente di poco alle prime due della classe, Inter e Juventus.

Partita tutt’altro che facile quella per la squadra rossonera, che dopo il vantaggio di Loftus-Cheek alla mezz’ora del primo tempo, nei minuti iniziali della seconda frazione si è ritrovata in svantaggio per 2 a 1. Pioli decide quindi di rivoluzionare la formazione, dando un’impronta offensiva alla squadra per provare a ribaltare il match: le scelte del tecnico rossonero si sono rivelate corrette, visto che i due subentrati Jovic e Okafor hanno ribaltato il risultato nei minuti finali del match, regalando i tre punti vittoria ai compagni.

Nel primo tempo, poi, da condannare gli episodi di stampo razzista nei confronti dell’estremo difensore rossonero Maignan, con l’arbitro Maresca che ha sospeso il match per qualche minuto.

Corsa Scudetto, le dichiarazioni in diretta di Montolivo

Con la vittoria sull’Udinese, il Milan si porta momentaneamente a -6 e a -4 da Inter e Juventus: i bianconeri giocheranno contro il Lecce domenica sera, mentre l’Inter recupererà il match contro l’Atalanta a febbraio, a causa dell’impegno in Supercoppa.

Al termine del match contro l’Udinese, negli studi di DAZN, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, si è espresso sulle possibilità del Milan di vincere lo Scudetto:

Non ho mai visto il Milan in competizione per lo Scudetto, non credo sia all’altezza. Poi è in emergenza da tre mesi consecutivi, credo che Pioli stia facendo un grandissimo lavoro ma non li vedo assolutamente in grado di poter competere con Inter e Juventus.

Queste le parole dell’ex centrocampista, che ha vestito la maglia rossonera dal 2012 al 2019, anno del suo ritiro dal calcio giocato; il suo pensiero si unisce a tanti altri che vedono il Milan fuori dalla corsa Scudetto, ma con praticamente metà stagione da giocare questo può essere forse un pensiero troppo frettoloso. A disposizione ci sono ancora tanti punti, e un passo falso delle prime due può far riavvicinare la squadra di Pioli.