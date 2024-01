Mbappè pazzo di Theo: che scambio sui social!

Mbappé commenta sui social un post del compagno di Nazionale Theo Hernandez ed è subito suggestione per i tifosi rossoneri.

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Udinese valida per la 21esima giornata di campionato dove Pioli potrà schierare la nuova difesa rossonera con gli innesti arrivati dal mercato invernale volti ad aiutare la squadra.

Con i tanti infortuni in difesa, infatti, il Milan ha vissuto settimane difficili con uomini contati e, in alcuni casi, con la necessità di chiamare giocatori dalla Primavera. È il caso di Simic, il giovane talento serbo che ha debuttato in prima squadra ed è anche andato a segno contro il Monza.

Il Milan, dunque, è riuscito a tamponare l’emergenza fino alla finestra di mercato invernale anche grazie alle intuizioni tattiche di Stefano Pioli che ha optato per rivoluzionare il ruolo di Theo Hernandez per farlo accentrare in difesa.

Una mossa che è valsa non soltanto la crescita del giocatore ma anche la possibilità alla squadra rossonera di mantenere una posizione in campionato preziosissima ai fini della qualificazione in Champions League.

Che scambio sui social tra Theo e Mbappé

Attualmente il terzino è una pedina fondamentale per la scacchiera del tecnico e con i suoi 3 gol e 5 assist tra Serie A, Champions e Coppa Italia ha dato il suo apporto concreto. Che il francese si trovi a meraviglia nel club rossonero non è una novità, sono ormai diverse stagioni che il terzino è a Milano e non sembra intenzionato a partire.

Il suo contratto è valido ancora per due anni, fino al 2026, e né la dirigenza né l’entourage del giocatore non hanno fretta di rinnovare vista la serietà con cui Theo sta affrontando una stagione da vero leader della squadra rossonera.

La duttilità e la disponibilità del terzino, poi, hanno contribuito ad evidenziare una certa maturità da parte del calciatore che è ancor più evidente visto che è stato anche protagonista di una premiazione.

Theo hernandez, infatti, è stato inserito nella top 11 del Team Of The Year (TOTY) di FC24, titolo calcistico di EA Sports. Un premio che gli è valso i complimenti e il commento da parte di Kylian Mbappé:

“Fammi dei bei assist eh”

L’attaccante francese ha risposto ad un post social che il suo amico, nonché compagno di Nazionale, ha pubblicato montando un siparietto simpatico e provocando una reazione di sorpresa nei tifosi rossoneri che sognerebbero questo duetto non soltanto con la maglia della Francia ma anche con quella del Milan – squadra per cui l’attaccante ha sempre ammesso di avere un debole.