Mercato Milan, dalla Spagna: “Ipotesi grande ritorno”

Il Milan è una delle squadre più attive in questi primi giorni di mercato di gennaio: dalla Spagna, c’è una voce che scalda l’incredibile ipotesi di un ritorno a sorpresa.

Al giro di boa, il Milan si appresta ad affrontare la seconda parte di stagione da terza forza del campionato. La zona Scudetto, occupata con largo merito e vantaggio da Inter e Juventus, sembra ormai un miraggio, motivo per cui si rende necessario la difesa del posto valido per l’accesso alla prossima UEFA Champions League. Resta, inoltre, di vitale importanza il superamento di un momento a dir poco complicato per la compagine rossonera, che negli ultimi tempi ha intralciato i piani dei rossoneri. Ad aver influenzato in maniera particolare il rendimento del Diavolo è sicuramente l’emergenza infortuni che sta affliggendo da inizio stagione la compagine rossonera, ma gli ultimi risultati hanno dato respiro e morale, oltre che a saldare il posto di Stefano Pioli, finito fortemente in discussione poco prima di Natale.

La sessione invernale di calciomercato, a questo punto, non è altro che una possibilità che il Milan deve cogliere per dare alternative a Pioli laddove il ventaglio di soluzioni si è ridotto, per il motivo indicato in precedenza. E non sono esclusi colpi di scena inaspettati: dalla Spagna, si vocifera di un possibile ritorno a sorpresa, la cui idea spiazza anche gli stessi tifosi rossoneri.

Milan, dalla Spagna: “Idea Brahim Diaz”

Calciatore che da quest’estate non fa più forte del progetto del Milan è Brahim Diaz: il Real Madrid ha deciso infatti di puntare su di lui in estate, ma le cose – almeno dal punto di vista del diretto interessato – non sembrano andare come sperato.

Per questo, non è escluso che il calciatore possa dire addio nuovamente (e fin da subito) al club madrileno: a rivelarlo è il portale spagnolo todofichajes.com, secondo cui proprio i rossoneri sembrerebbero essere i principali interessati a Diaz, nel caso quest’ultimo dovesse dire addio ai Blancos. “Il giocatore non sente più la fiducia di Carlo Ancelotti e vuole riconquistare quel ruolo e quella considerazione che aveva in Serie A”, l’annuncio della medesima fonte. E non solo: perché sullo spagnolo ci sarebbe anche l’interesse del Borussia Dortmund (todofichajes.com parla addirittura di offerta concreta, ndr).

Per ora, non ci sono particolari riscontri da parte di altre fonti, ma è chiaro che la notizia ha fatto in poche ore il giro del web, scatenando il dibattito da parte della piazza rossonera in merito a un possibile (e sorprendente) ritorno di Brahim Diaz in maglia rossonera.