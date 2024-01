Mercato Milan, De Ketelaere sblocca la trattativa: arriva a giugno

Il Milan lavora sul mercato anche in ottica futura, di seguito è riportato il nome dell’obiettivo per giugno e la sua trattativa

Il Milan sta lavorando con molta concentrazione e senza sosta in questa seconda parte di stagione per ritrovare quella continuità che non ha avuto all’inizio anche e sopratutto a causa dei tanti infortuni che hanno caratterizzato il percorso.

Sabato ventisette gennaio alle ore 20.45 i rossoneri affronteranno in casa il Bologna per provare ad ottenere i tre punti importanti per l’obiettivo che il Mister Stefano Pioli ha ormai stabilito per il campionato ovvero quello di rimanere tra le prime quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno.

Il Diavolo è in attesa di giocare in Europa League, competizione che i rossoneri non hanno mai vinto e che di conseguenza l’obiettivo sarebbe quello di voler arrivare quanto più infondo possibile.

Nel frattempo la società del Milan continua a lavorare sul mercato sia in entrata che anche in uscita per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra in ottica mercato invernale ma anche per quello futuro.

La novità del mercato del Milan sul futuro di Lazar Samardzic

È da un po’ di tempo che ormai il nome di Lazar Samardzic è al centro di mercato sopratutto dopo che in estate non si è raggiunto più l’accordo tra i suoi agente e l’Inter e nonostante anche le recenti voci tra Napoli e Juventus è destinato a restare all’Udinese in questo mese di gennaio.

Come riportato però dal sito di sportmediaset, sul serbo c’è anche l’interesse del Milan che in base a quanto rivela il giornalista Claudio Raimondi, avrebbe avuto già un primo contatto con i friulani sabato sera.

Da sottolineare è che questa operazione però è valida per giugno e ad aiutare i rossoneri dal punto di vista economico sarebbe l’Atalanta in quanto è intenzionata a riscattare il giocatore De Ketelaere in estate per una somma di 23 milioni di euro più bonus. A voler chiudere fortemente questa operazione non sarebbe solo Moncada, ma anche Ibrahimovic.

Il talento serbo, centrocampista classe 2002 in questo inizio di stagione con l’Udinese ha totalizzato diciannove presenze con tre gol e realizzando due assist. L’ultimo gol segnato proprio ai rossoneri nella scorsa partita di campionato finita 2-3 con la vittoria del Milan grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Luka Jovic e Noah Okafor al 93’.