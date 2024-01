Mercato Milan, dopo Terracciano nuovi obiettivi: quanti movimenti

Il Milan ha in mente una vera e propria rivoluzione in vista del futuro. La società rossonera si prepara a stravolgere propria rosa.

I piani futuri sembrano essere abbastanza chiari per la società rossonera. Oltre ad avere un occhio rivolto su questa finestra di mercato, il Milan sembra avere pronto un piano ben strutturato per mettere in atto una vera e propria rivoluzione. La compagine rossonera starebbe pensando all’inizio di un nuovo ciclo, sfruttando quelli che sono i potenziali giovani talenti presenti nella rosa di mister Stefano Pioli. La rivoluzione rossonera potrebbe partire proprio dall’addio dell’attuale tecnico. Il futuro di mister Pioli al Milan sembra essere ormai segnato, l’esperto allenatore difficilmente restata sulla panchina rossonera anche in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera ha voglia di cambiare aria, di dare una sterzata all’assetto tecnico della squadra. Ma le valutazioni in corso in casa Milan non sono solo sul futuro di mister Stefano Pioli. Nonostante la stagione tuttora altalenante, il club lombardo guarda il futuro con ottimismo, facendo fede ad un particolare fattore: i giovani. La società rossonera avrebbe già le idee chiare, pronta ad un radicale cambiamento in vista delle sfide future. Il Milan sembra essere forte delle proprie idee, sereno e sicuro di avere tutti gli elementi a disposizione per dare inizio ad un nuovo ciclo.

Il Milan guarda il futuro con ottimismo

Dopo Matteo Gabbia e Filippo Terracciano, il Milan conta di mettere nelle mani di mister Stefano Piolo un nuovo difensore centrale. Qualcosa molto probabilmente si muovere anche per il reparto di centrocampo, dato che Rade Krunic sembra essere destinato a dire addio alla società rossonera. Il centrocampista bosniaco è corteggiato insistentemente dal Fenerbahçe.

Non solo difesa e centrocampo, il Milan avrebbe sempre in mente l’idea di portare all’ombra della Madonnia un centravanti di spicco per il dopo Giroud. Seppur si dimostri sempre più che affidabile, l’attaccante francese ha ormai un età, per questo il club rossonero è da tempo alla ricerca di un degno erede. I nomi sull’agenda del Milan sono diversi, ma quelli che spiccano maggiormente sono Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Ma oltre aver avere la mente rivolta a questa sessione di mercato, la società rossonera starebbe preparando le basi per un futuro roseo. La dirigenza del Milan ha diversi argomenti in ballo, tra questi la questione allenatore. Nonostante la grande fiducia riposta, la società lombarda al termine della stagione dovrebbe mettere fine all’esperienza sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli. Il Milan avrebbe in mente di aprire un nuovo ciclo con l’avvento di Antonio Conte. Sarebbe il primo nome in cima alla lista di Gerry Cardinale.

Non solo Pioli, il futuro è incerto anche per Mirante e Kjaer, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Sull’uscio della porta ci sarebbe anche Luka Romero, sempre più lontano da Milanello. Così come Mattia Caldara. Sono diversi i nomi in uscita, sui quali c’è un grande velo di incertezza. La proprietà rossonera ha in mente una vera e propria rivoluzione, dal tecnico fino ad arrivare agli elementi che comporranno il Milan del futuro.

La società rossonera sta gettando delle basi solide. I pilastri portanti di questo nuovo progetto potrebbero essere tre: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Da questi vorrebbe ripartire il Milan per mettere su un nuovo roster vincente. Inoltre, le intenzioni della società sarebbero quelle di puntare in maniera sicura sulle qualità dei giovani talenti rossoneri, come Simic, Alex Gimenez, Chaka Traore. Sono molti i calciatori promettenti in casa Milan che stanno attirando l’attenzione. Il club vorrebbe dare spazio ad un nuovo progetto, mettendo al centro di esso proprio i giovani. Il Milan sembra avere le idee molto chiare, guardando il futuro con ottimismo.