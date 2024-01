Mercato Milan, Pioli perde un pezzo: torna in Liga

Il club rossonero lascia andare un giocatore che non rientra, per il momento, nei progetti di mister Pioli.

Si infiamma il calciomercato per il club rossonero, tra entrate che potrebbero rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e uscite che farebbero comode alle casse del club di Milano.

Il Milan si muove sul fronte calciomercato, questa volta in uscita. A fare le valigie potrebbe essere un promettente giovane che fino a questo momento non ha trovato spazio nella formazione schierata da Stefano Pioli. Appena 4 le presenze in serie A nella stagione 2023-2024 con la maglia rossonera e una presenza in Coppa Italia, per un totale di appena 156 minuti giocati.

Calciomercato Milan: il giocatore saluta il club rossonero

Non c’è spazio nel Milan di Stefano Pioli per Luka Romero. Il reparto offensivo del club rossonero è al completo, dunque l’attaccante argentino potrebbe migrare verso altri lidi. Scelta che gli consentirebbe di poter avere l’occasione di mettersi alla prova e di dimostrate tutto il proprio potenziale.

Giovanissima promessa, appena diciannovenne, cresciuto tra le giovanili del Mallorca e poi acquistato dalla Lazio nell’estate del 2021, Luka Romero è stato ceduto dal club biancoceleste al Milan nel luglio di questa estate.

L’attaccante argentino non è stato impiegato da mister Pioli se non in rarissime occasioni, e di conseguenza il suo addio al Milan sembra davvero prossimo. Tra le opzioni per la sua prossima destinazione si profilano da un lato il Boca Juniors, e dall’altro l’Almeria.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ipotesi Boca Juniors sta lentamente sfumando. Dunque l’attaccante argentino classe 2004 sarebbe più vicino all’Almeria, club che milita nella Liga ma che al momento si trova, con appena 6 punti, in ultima posizione in classifica. La compagine spera di poter conquistare la salvezza superando le altre due rivali in zona retrocessione, il Granada e il Cadice.

Qualora Romero optasse per l’Almeria, potrebbe contribuire alla causa e cercare di far guadagnare al club la salvezza, e inoltre ritornerebbe a giocare in Spagna dove ha vissuto gli inizi della sua carriera con la maglia del Mallorca. Il Milan, dal canto suo, si vorrebbe tutelare. Il club rossonero sta valutando di cedere in prestito il giovane talento al club spagnolo, per far crescere il ragazzo altrove dove potrebbe avere più spazio ed essere maggiormente valorizzato.

Il Milan infatti non può farsi scappare l’occasione di poter puntare sul ragazzo nella prossima stagione, dato che al momento tra Leao, Pulisic e Chukwueze, Romero non ha trovato spazio. Potrebbe essere peròuna pedina importante per il futuro del club rossonero.