Mercato, Milan stai attento: ci prova la big di Serie A

Una big di serie A ci prova per un obiettivo di mercato del Milan. Di seguito sono riportate le ultime novità

Pareggio per il Milan nella gara di ritorno in casa a San Siro contro il Bologna. I rossoneri perdono così due punti dopo una striscia di vittorie consecutive che facevano sembrare di aver trovato quella continuità che è mancata all’inizio del campionato, forse a causa anche dei tanti infortuni che hanno fatto cambiare varie mosse al mister Pioli.

Attualmente il Diavolo è al terzo posto in classifica con quarantasei punti, avendo così otto punti di distanza dal primo posto per una possibile lotta scudetto nonostante Pioli affermi, nelle varie interviste, che l’obiettivo dei rossoneri è quello di restare tra le prime quarto posizioni in classifica per poter competere l’anno prossimo in Champions League. Nel percorso europeo, invece, il mister ha affermato che vuole arrivare il più lontano possibile soprattutto perché l’Europa League è una competizione che il Milan non ha mai vinto.

Mentre gli uomini di Pioli continuano a lavorare per le prossime partite, infatti, in programma per sabato 3 febbraio alle ore 18:00 c’è la trasferta contro il Frosinone, la società rossonera continua a monitorare le possibili occasioni che si vengono a creare sia per il mercato invernale, ma anche per il futuro per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra.

Le ultime novità sul futuro di Zirkzee in ottica mercato del Milan

Il Milan ha puntato gli occhi sul gioiello del Bologna, Joshua Zirkzee, che con il gol segnato sabato a San Siro, proprio contro i rossoneri, ha convinto ancora di più sia la dirigenza del Diavolo, ma anche altre squadre del campionato di Serie A.

Joshua Zirkzee, infatti, è un calciatore olandese e attaccante del Bologna classe 2001. Il rendimento di questo inizio stagione sinora sta facendo impazzire sia i tifosi della sua squadra, ma anche degli avversari. Infatti, con ventitré presenze ha segnato nove gol e realizzato quattro assist.

Il Milan proverà a strappare l’ex attaccante del Bayern Monaco, ma su di lui non ci sono solo i rossoneri. L’attaccante del Bologna, infatti, sarà il nome del mercato estivo in quanto a fine stagione molto probabilmente verrà acquistato da una big. Di conseguenza oltre al Diavolo, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il Napoli si sta muovendo per cercare di capire se può essere un’operazione fattibile specialmente nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare la squadra. Da parte della società partenopea ci sono stati però solo sondaggi dal momento che comunque piace molto l’attaccante rossoblu, ma nulla di più anche perché il futuro della panchina è ancora molto incerto.

Il Bologna in ogni caso non ha alcuna intenzione di cedere a poco prezzo il suo giocatore del momento.