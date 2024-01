Milan, annuncio di Leao: sorpresa sui social

L’attaccante portoghese del Milan questo pomeriggio ha fatto un annuncio tramite i propri profili social.

Dopo la vittoria esterna di Udine, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare la sfida casalinga contro il Bologna: la squadra rossonera affronterà sabato 27 gennaio alle ore 20:45 la squadra di Thiago Motta, che dopo un ottimo inizio di Campionato, nelle ultime uscite si è trovata in difficoltà. Ci sarà una novità a San Siro, poiché in queste due settimane, gli addetti ai lavori sono intervenuti e hanno cambiato il manto erboso del Meazza, che nell’ultimo periodo si presentava parecchio segnato a causa dei numerosi impegni delle due milanesi.

Per la sfida contro la squadra bolognese, il tecnico rossonero dovrà fare a meno ancora di Thiaw, Tomori e Kalulu, schierando dunque titolare la coppia Kjaer-Gabbia, salvo cambiamenti con riadattamenti di Theo Hernandez. Fuori per infortunio anche Pobega, che molto probabilmente rientrerà ad aprile. Musah e Reijnders dovranno fare attenzione ai cartellini gialli, in vista delle sfide contro Frosinone e Napoli.

In campo ci sarà sicuramente Rafael Leao: l’esterno portoghese, in questa stagione, ha totalizzato solamente 3 gol, un dato ben al di sotto della sua media; chissà che in questa seconda parte di stagione non possa essere più incisivo sotto porta.

Leao, il nuovo libro pronto all’uscita: l’annuncio social

Leao, appunto: il portoghese ha rinnovato il proprio contratto con il Milan a fine stagione scorsa, prolungandolo fino al 2028 e guadagnano 5 milioni di euro a stagione. Ma in questa stagione, l’esterno d’attacco rossonero ha dei numeri ben sotto la media, rispetto ai suoi compagni e agli avversari. Solo nelle ultime uscite, Leao sembrerebbe essere tornato al centro del gioco rossonero, ma i numeri devono crescere sicuramente. Nonostante questo, Pioli ha sempre dato fiducia al suo attaccante, confermandolo uno dei migliori nella rosa.

Il portoghese rimane comunque uno degli idoli dei tifosi rossoneri, visto le sue doti calcistiche, ma soprattutto anche per la vita fuori dal campo: dopo aver pubblicato diverse canzoni, infatti, l’attaccante rossonero ha annunciato l’uscita anche della sua prima autobiografia.

Vorrei raccontarvi qualcosa di me. Smile – la mia vita tra calcio, musica e moda da oggi in pre order e dal 20 febbraio in tutte le librerie e digital store. Vi aspetto!

Questo l’annuncio di Leao sul proprio profilo IG, invitando i propri tifosi e supporter ad addentrarsi nella sua prima autobiografia, dove lo si può scoprire in una figura tutta diversa rispetto a quella da calciatore.