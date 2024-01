Milan, assenza di Theo Hernandez: solo in due peggio di lui

Il nome di Theo Hernandez è apparso su una curiosa classifica stilata da Transfermarkt: il dato del francese.

La Serie A è pronta a riaprire i battenti con il girone di ritorno: ad aprire la 20° giornata del massimo campionato italiano sarà il match tra Genoa e Torino, domani, sabato 13 gennaio, alle ore 15:00.

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo domenica sera a San Siro, contro la Roma: una partita importantissima per i rossoneri, dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia davanti ai propri tifosi contro l’Atalanta. Obiettivo principale è mantenere il distacco dalla quarta e dalla quinta, che attualmente si trovano a -6 e -7 punti.

Per il Milan sarà fondamentale approcciare la gara nel migliore dei modi, considerando anche il momento di difficoltà dell’avversario: anche la Roma, infatti, viene dall’eliminazione in Coppa contro la Lazio, e attualmente si trova fuori dalle posizioni che consentono di accedere ad una competizione europea la prossima stagione. Una situazione delicata quella giallorossa, che nelle ultime ore è sprofondata con le contestazioni della Curva fuori Trigoria.

Stefano Pioli, nel frattempo, sta recuperando alcuni giocatori rimasti fuori per infortunio nelle ultime gare del 2023, perdendo però Bennacer e Chukwueze a causa della Coppa D’Africa, e Florenzi, uscito durante il primo tempo nella sfida contro il Sassuolo.

Theo Hernandez sull’ultimo gradino del podio in una curiosa classifica

In queste ore che ci dividono dall’inizio del girone di ritorno, che ci porterà a conoscere la vincente del Campionato e le tre retrocesse in Serie B, la redazione di Transfermarkt ha stilato una curiosa classifica, in vista anche delle novità legate al tema dei cartellini durante la Supercoppa italiana: durante la competizione a Riad, infatti, chi verrà ammonito sconterà il cartellino in Campionato, non rischiando di fatto la finale, qualora la sua squadra proseguisse il cammino.

A tal proposito, Transfermarkt ha fatto un resoconto di quelli che sono i giocatori che, a partire dalla stagione 2019/2020, hanno saltato più gare di Serie A per squalifica, a seguito di somme di ammonizioni o espulsioni dirette.

Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è il rossonero Theo Hernandez, esterno francese, che in questo lasso di tempo ha saltato ben nove partite per motivi disciplinari. Davanti a lui, De Roon dell’Atalanta, con 11 turni saltati, e Gianluca Mancini della Roma, a quota 12.

Un dato curioso, se si pensa all’importanza del calciatore negli undici di Pioli: probabilmente Theo Hernandez deve migliorare sotto l’aspetto comportamentale, considerato che alcune ammonizioni sono arrivate dopo sfoghi troppo vistosi di fronte ai direttori di gara.