Milan Atalanta, biglietti ancora disponibili: super promozione per i tifosi

Biglietti ancora disponibili inn vista della sfida di Coppa Italia tra Milan e Atalanta, in programma domani sera.

Dopo aver battuto il Cagliari agli ottavi di finale della Coppa Italia, il Milan si giocherà l’accesso alle semifinali nella sfida di domani sera contro l’Atalanta. L’ultimo confronto tra le due squadre in campionato si era concluso con la vittoria della Dea e anche per questo ci si aspetta una mossa di riscatto da parte dei rossoneri.

Milan-Atalanta, biglietti a 4 euro: le info su come acquistarli

Sono ancora disponibili dei tagliandi per la sfida di domani, con delle offerte molto vantaggiose, come quella che vede coinvolti gli under 30, che potranno assicurarsi un posto per la sfida di Coppa Italia anche a 4 o 7 euro. Di seguito le modalità riportate nella nota ufficiale del club.

La fase di vendita libera è aperta dal 5 gennaio 2024 e si chiuderà domani stesso, è possibile acquistare fino a quattro tagliandi per transazione.