Milan-Atalanta non è ancora finita: “Pagliacci”

Continua la polemica sulle decisioni arbitrali di Milan-Atalanta. A commentare l’accaduto non sono stati solo i tifosi rossoneri

Il Milan viene battuto dall’Atalanta per la seconda volta nel giro di un mese: prima il 3-2 in campionato, poi l’1-2 in Coppa Italia di ieri sera che ai rossoneri è costata la qualificazione alle semifinali della competizione. Dopo il gol spettacolare di Leo arrivato nei minuti finali del primo tempo, la strada del Milan verso la qualificazione sembrava essere in discesa, poi però è bastato un secondo di distrazione per permettere alla Dea di pareggiare i conti e portarsi sull’1-1. Nel secondo tempo ci si aspettava sicuramente più cattiveria e meno cose sbagliate, vista l’importanza della gara, ma si sa come in ogni scontro diretto che si rispetti il risultato poi può variare a causa di un semplice episodio.

Ieri infatti a cambiare le sorti della partita, secondo molti, è stato il rigore assegnato all’Atalanta per il contatto in area tra il giovane Alex Jimenez e Aleksej Mirachuk. Koopmeiners sul dischetto non sbaglia, spiazza Maignan e porta i nerazzurri avanti di 1-2, rete che poi sarà decisiva per il passaggio del turno. Nei minuti finali, il Milan si riversa in avanti e crea un’occasione con una conclusione che sembra essere deviata dal tocco di Holm con il braccio in area. Il VAR non interviene e la partita finisce con la vittoria della Dea.

Bennnacer commenta Milan-Atalanta, poi cancella il tweet: il messaggio

Sono stati proprio questi due episodi che hanno generato polemiche e dissensi soprattutto da parte dell’ambiente rossonero. Infatti oltre i tifosi che ne hanno dette di ogni, questa volta si è esposto sui social anche una delle punte di diamante dei rossoneri, Rafael Leao che ha appunto commentato il rigore concesso alla Dea e il tocco con la mano di Holm. L’attaccante ha ricondiviso su X i video dei due episodi e ha commentato: “Incredibile…” , limitandosi poi ad aggiungere tre puntini sospensivi.

Questa mattina un altro giocatore del Milan ancora turbato dalle scelte arbitrali di ieri ha voluto lasciare un commento sempre su X: Isamel Bennacer. Il centrocampista non ha scritto nulla di particolarmente diretto si è solo limitato a condividere tre emoticon di un pagliaccio, in risposta al post di Leao, messaggio che non ha avuto bisogno di troppe interpretazioni. Il giocatore però dopo aver reso pubblico il tweet, ha deciso di eliminarlo dopo pochi minuti.

Tra i tifosi ovviamente è esplosa invece la polemica e nessuno si è limitato, i commenti sono stati vari: “Ha ancora senso l’utilizzo della var?” e ancora: “Ho visto meno porcate arbitrali a senso unico in Italia-Corea de nord del 2002!”, “A rallentatore Jimenez non tocca mai il giocatore LADRIIIII”, “Mah per me non è mai rigore, Jimenez è in netto anticipo e si vede da più inquadrature”.