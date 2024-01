Milan-Bologna, che guaio per l’allenatore: scatta la squalifica, salta il match!

Brutte notizie in vista della sfida tra il Milan e il Bologna. Il giocatore salterà il match per squalifica dopo essere stato ammonito.

Saranno giorni senza dubbio delicati quelli che si appresta a vivere il Milan. L’eliminazione di mercoledì in Coppa Italia per mano dell’Atalanta ha fatto riaffiorare gli scheletri nell’armadio e la panchina di Stefano Pioli è tornata a traballare come non mai. Le prossime gare saranno quindi cruciali per capire il futuro del tecnico e saranno ovviamente importantissime anche per il proseguo della stagione dei Rossoneri.

Il match di stasera contro la Roma a San Siro sarà quindi il primo grande esame per tutta la squadra che è chiamata ad una prova d’orgoglio dopo la cocente eliminazione di mercoledì. Dopo i capitolini sarà poi il turno di Udinese e Bologna e proprio in vista del match contro i rossoblù c’è un importante novità che senza dubbio potrebbe incidere sulle sorti della gara.

Questo pomeriggio infatti i ragazzi di Thiago Motta, impegnati in una clamorosa corsa alla Champions League, hanno sfidato il Cagliari di Claudio Ranieri e dopo appena cinque minuti il difensore Stefan Posch è stato ammonito. Essendo diffidato l’austriaco salterà quindi la gara contro il Diavolo e questa non può che essere un’ottima notizia per Pioli, visto il ruolo cruciale che il classe ’97 ha negli schemi del club felsineo.

Posch ammonito: salterà Milan-Bologna

Nonostante la gara contro il Milan sia in programma solo tra due settimane, la squalifica dell’austriaco verrà proprio scontata in occasione del match di San Siro in quanto il Bologna non scenderà in campo nel prossimo weekend. A causa della Supercoppa, che si svolgerà in Arabia e che per la prima volta vedrà la presenza di semifinali e finale, ben quattro partite di Serie A non verranno disputate. Infatti Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, le quattro squadre impegnate in Supercoppa, non giocheranno in campionato e quindi le loro avversarie avranno una settimana di riposo.

Il Bologna, che avrebbe dovuto affrontare la Fiorentina, non disputerà quindi nessun match ed è proprio per questo motivo che la squalifica di Posch verrà scontata in occasione della gara contro il Milan. Senza dubbio una pessima notizia per Thiago Motta che dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti in una sfida che può essere definita a tutti gli effetti un vero e proprio scontro diretto per un posto nella zona Champions.