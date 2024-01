Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: la decisione di Pioli

Questa sera il Milan affronterà il Bologna nella gara interna di San Siro. Stefano Pioli si affida ai suoi fedelissimi.

Un Milan ancora alla ricerca di punti fondamentali per rimanere sulla scia della Juventus e per fissare una terza posizione d’oro. A San Siro arriva un Bologna che ha incantato nei mesi scorsi ma che, nelle ultime uscite, è apparsa meno brillante del solito. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori e di Stefano Pioli per la ventiduesima giornata di Serie A.

Milan-Bologna, le scelte di Pioli

Una partita che non sarà semplice e Stefano Pioli sarà chiamato a fare bene per convincere ancora con le prestazioni sul campo.

I rossoneri arrivano dalla vittoria thriller di Udine, per 2-3, in una partita che ha visto accadere di tutto. La squadra del tecnico emiliano è salda alla terza posizione a +9 dalla quarta e il rendimento del Milan in casa è più che ottimale. Scontrerà un Bologna che ha perso un po’ di brillantezza e che viene da un solo punto nelle ultime quattro giornate.

Di seguito le scelte ufficiali di Pioli per il suo Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.