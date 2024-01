Milan-Bologna, tifoso d’eccezione a San Siro: era In Curva Sud

Durante Milan-Bologna è stato avvistato a seguire il match un tifoso d’eccezione a San Siro presente in Curva Sud.

Il Milan frena con il Bologna e pareggia 2-2 a San Siro, un pareggio che non permette ai rossoneri di ridurre il gap in classifica con Inter e Juventus ma che continua in un certo senso la scia di risultati positivi.

La squadra di Pioli, infatti, non perde dal big match con l’Atalanta, e in questo senso sembra continuare verso questa direzione. Nonostante l’emergenza vissuta nelle scorse settimane sembra che la dirigenza non si voglia muovere ulteriormente sul mercato.

A confermarlo anche Furlani, nel pre partita di ieri. I rinforzi necessari sono già stati piazzati e non ci saranno altri interventi sul mercato. La situazione maggiormente da risolvere, infatti, era in difesa.

Su tutti Gabbia e Terracciano, inseriti in squadra per dare una mano ai compagni e permettere ai vari Kalulu, Tomori e altri difensori di recupare a pieno dai propri infortuni. Stop che avevano colpito per un breve periodo anche gli attaccanti.

Nelle ultime giornate, però, il reparto offensivo sembra aver recuperato a pieno e anche le cosiddette “riserve” come Okafor e Jovic hanno trovato la forma giusta e stanno girando perfettamente.

Tifoso d’eccezione a San Siro, in Curva Sud

A tutelare eventuali falle o mancanze in quelle giornate di forte emergenza, però, non è da dimenticare le ottime prestazioni del giovanissimo Francesco Camarda. Il quasi 16enne ha esordito contro la Fiorentina nello scorso 25 novembre, per poi giocare qualche altro minuto anche contro il Frosinone.

Numeri che fanno ben sperare per un ragazzo che sembra aver scelto il Milan non soltanto per il blasone del club ma anche per l’amore verso la maglia rossonera. Tanto che nella partita di ieri è stato avvistato insieme al padre in Curva Sud.

Il calciatore ha seguito il match contro il Bologna da vero tifoso appassionato e quando è stato notato, nonostante fosse incappucciato e tranquillo a seguire la partita in buona compagnia, è stato esaltato dall’intera curva.

I tifosi rossoneri, infatti, hanno intonato dei cori nei suoi riguardi dedicandogli qualche minuto anche in un match in cui Camarda non era stato neanche convocato e, quindi, non stava seguendo da calciatore del Milan.

Un chiaro messaggio di quanto il baby fenomeno sia attaccato ai colori rossoneri e quanto sia ricambiato dal tifo stesso del Milan, con un futuro di grande prospettiva che lo aspetta nei prossimi anni.