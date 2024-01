Milan-Brassier, annuncio improvviso dell’allenatore: cosa sta succedendo?

Di seguito sono riportate le parole dell’allenatore sul futuro del giocatore Brassier che piace molto al Milan

Il Milan dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria in casa di martedì contro il Cagliari per quattro a uno, si concentra sul campo per poter trovare quella continuità che è mancata all’inizio di questa stagione.

L’obiettivo della squadra e dei giocatori è quello di essere tra le prime quattro in campionato e arrivare il più lontano possibile in Europa League, competizione che i rossoneri non hanno mai vinto.

Domenica sette gennaio, il Milan scenderà in campo fuori casa contro l’Empoli alle 12:30 per provare a prendere i tre punti vittoria che servono alla squadra di Pioli. Attualmente i rossoneri sono al terzo posto della classifica di Serie A con trentasei punti, nove in meno dell’Inter che è al primo posto.

Il Milan, inoltre, lavora anche sulle strategie del mercato cercando di trovare la giusta occasione sia per un attaccante, così da poter aiutare e far riposare anche Giroud, ma anche in ruoli dove la squadra di Pioli è stata colpita dai tanti infortuni come per esempio il reparto difensivo.

Per la difesa, infatti, in casa rossonera l’obiettivo numero uno è il giocatore francese e difensore del Brest Lilian Brassier, classe ’99 e con il piede mancino.

Le parole di Eric Roy su sul futuro di Brassier

Eric Roy, allenatore del Brest, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Coppa di Francia contro l’Angers per parlare del calciomercato dei francesi facendo riferimento in particolare al difensore Brassier, giocatore che appunto piace molto al Milan. Di seguito sono riportate le parole dell’allenatore

L’allenatore ha affermato che non ha l’impressione che il giocatore stia passando un momento difficile, ma che anzi è abbastanza tranquillo da quello che lui vede durante l’allenamento, sottolineando di come per un giocatore sia sempre bello avere tanti che club interessanti che non averne affatto.

Alla domanda se Brassier finirà la stagione a Brest, il mister Roy risponde con sincerità: “Non lo so. Non posso rispondere a questa domanda. Ma lo spero. Sono d’accordo sul fatto che ci sono giocatori che non possiamo trattenere, ma non ho paura del mercato invernale”.

Conclude affermando che ci saranno sempre undici giocatori in campo per poter iniziare la partita e che non sono disturbati dalle eventuali richieste che hanno, ma che anzi sono felici dell’avventura che stanno vivendo nella squadra francese.