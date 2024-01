Milan-Buongiorno, salta tutto? Rossoneri spiazzati

Da settimane il nome di Alessandro Buongiorno è accostato al Milan. Una trattativa complicata e che ogni giorno tiene il mondo rossonero col fiato sospeso. Ci sono novità, e potrebbero non piacere ai tifosi.

Il Milan ha già da tempo iniziato a lavorare sul mercato, conscio di tutti i problemi in cui la rosa rossonera quest’anno si è imbattuta. Tanti i reparti in cui è diventato urgente intervenire al più presto, uno su tutti la difesa.

Per questo motivo la dirigenza del Diavolo ha individuato da tempo in Alessandro Buongiorno il rinforzo di cui la squadra di Stefano Pioli ha bisogno. Il gioiello granata classe 1999 ha stregato tanti club di Serie A e molti si sono informati con la dirigenza del Torino, molto gelosa nel custodire il proprio numero 4.

Eppure, i contatti con il Milan sembravano essere alquanto seri, nonostante i tentativi di smentita da parte del presidente granata Urbano Cairo. Per questo, oggi l’esperto Luca Marchetti ha tentativo di fare il punto della situazione nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato.

Molti si chiedono se questo matrimonio fra il Milan e Buongiorno si concluderà a breve. La trattativa, indubbiamente, interessa a moltissimi, e potrebbe candidarsi a diventare la news di mercato che più sta infuocando la Serie A ad oggi.

A sciogliere ogni dubbio, dunque, è intervenuto Luca Marchetti, che ci ha tenuto ad analizzare quali passi ha fatto sino ad ora la società rossonera verso il difensore 24enne.

Qual, dunque, il punto della situazione?

Cairo, che di mestiere il commercio lo sa fare, sa benissimo che un giocatore del genere non va venduto adesso. C’è una finestra di mercato di giugno più agevole per questo tipo di colpi. Oggi se hai l’urgenza di andare a chiudere un’operazione come quella di Buongiorno hai bisogno di molti cash in mano. E sinceramente per due motivi il Milan oggi non è ancora pronto ad operare sotto questo punto di vista: primo perché eventualmente nella trattativa vorrebbe inserire sia Colombo che qualche altro giocatore, come Simic. L’altro è che il Milan, nelle spese che ha fatto quest’estate, non si è mai spinto oltre i 25 milioni di euro.