Milan, bye bye Krunic: la cessione è ormai certa

La sessione invernale di mercato servirà al Milan per rinforzare e rimpolpare l’organico, ma anche per effettuare alcune uscite. Uno dei principali indiziati all’addio è Krunic, la cui cessione è ormai imminente.

Dopo aver piazzato il ritorno a Milano di Matteo Gabbia, e aver quasi chiuso l’affare per Filippo Terracciano, i dirigenti rossoneri sono pronti ad operare anche in uscita. Moncada e Furlani sono pronti a lasciar partire alcuni giocatori ormai fuori dal progetto tecnico del Milan. Tra questi c’è Rade Krunic, la cui cessione è ormai ad un passo dalla chiusura ufficiale.

Già durante la sessione estiva di calciomercato, Rade Krunic è stato a lungo ad un passo dall’addio al Milan. Poi purtroppo la cessione è sfumata, poiché il Milan non aveva trovato nessun club in grado di soddisfare le sue richieste per lasciar partire il bosniaco. In questo senso, il mercato invernale potrebbe vedere un epilogo differente rispetto alla scorsa estate.

Krunic verso il Fenerbahce: ecco l’offerta al Milan

I dirigenti del Milan sono a caccia di un club che possa offrire una cifra congrua per acquisire le prestazioni di Krunic. Sono diversi i club interessati al centrocampista bosniaco, soprattutto dalla Turchia. Proprio in queste ore, l’addio di Krunic sembra sempre più vicino. Come riportato da Matteo Moretto su X, il Fenerbahce ha presentato la sua offerta al Milan per acquistare Krunic.

Il club turco ha offerto ai rossoneri una cifra leggermente inferiore ai 4 milioni. Nei prossimi giorni la trattativa tra il Milan ed il Fenerbahce entrerà nel vivo. I dirigenti rossoneri hanno fatto sapere ai turchi che per lasciar partire Krunic serviranno almeno 5-6 milioni.

Dunque c’è ancora una piccola distanza tra offerta a richiesta, ma sicuramente i prossimi giorni saranno quelli decisivi per la definizione dell’addio di Krunic al Milan. È ormai agli sgoccioli l’esperienza con la maglia rossonera del bosniaco, che è pronto a sposare il progetto del Fenerbahce con diversi mesi di ritardo. Dunque dopo i primi movimenti in entrata, è entrato nel vivo anche il mercato in uscita del Milan.

Vedremo se poi il Milan deciderà di acquistare un altro centrocampista dopo la partenza ufficiale di Krunic, anche se l’idea di Pioli è quella di schierare eventualmente Terracciano nei tre di centrocampo. Ovviamente i dirigenti rossoneri terranno d’occhio qualsiasi eventuale soluzione ed occasione che si verificherà nel corso del mercato invernale, e si faranno le adeguate riflessioni su eventuali nuovi acquisti o possibili cessioni.