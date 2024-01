Milan, Capello non ci sta e sferra l’attacco: c’entra il campionato

Severe le parole di Fabio Capello nei confronti del Milan. L’ex rossonero fa il punto della situazione sul campionato e sulla squadra di Pioli.

Il Milan dopo ventidue giornate di questa Serie A è stabile al terzo posto con 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La squadra di Pioli sembra avere le spalle coperte per quanto riguarda la partecipazione alla prossima Champions League avendo 11 punti di vantaggio sulla Roma (quinta classificata). Per la lotta scudetto la distanza con Inter e Juve è consistente ma i rossoneri proveranno fino alla fine a dare fastidio e mettere pressione sulle sue avversarie. Resta, però, il rammarico per i due punti persi negli ultimi minuti contro l’ottimo Bologna.

Pioli e i suoi uomini hanno fatto parecchi passi falsi in questa stagione e ciò ha portato a qualche polemica soprattutto da parte dei tifosi che, dopo un calciomercato estivo molto vivace, si aspettavano di più per la qualità della rosa. I fan rossoneri, però, non sono stati gli unici a lamentarsi di quest’ultimo aspetto. Anche Fabio Capello, ex giocatore ed allenatore del Milan, ha fatto il punto della situazione e ha detto la sua sull’andamento della squadra.

Le parole di Capello sul Milan

Secondo Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non dovrebbe accontentarsi dell’attuale terzo posto in classifica. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Milan non può pensare di correre per il terzo posto. Veniva da uno scudetto e da una stagione strana, con la semifinale di Champions e il quarto posto conquistato per i problemi della Juve. Ha fatto una campagna acquisti non indifferente, mi pare. I punti di distacco dalle prime sono tanti.”

Capello non si capacita sul perché il Milan stia facendo una stagione simile vista la rosa che Pioli ha a sua disposizione. Una squadra che, secondo l’ex rossonero, sarebbe di un livello superiore a quello della Juventus ma che, a causa dei molti infortuni e della difficile integrazione di alcuni calciatori, non ha potuto dimostrare il suo vero potenziale. Poi afferma che ora Pioli sta facendo progressi e nei prossimi mesi si aspetta qualche risultato. Per lo scudetto, invece, l’Inter è più forte.

Sui singoli calciatori Capello ha espresso commenti positivi per 3 in particolare:

“Hernandez ha avuto una personalità unica da difensore centrale. Loftus-Cheek ha dimostrato di avere senso dell’inserimento. Leao ha qualità pazzesche ma è andato un po’ in confusione anche se è sempre quasi lui a tirare fuori il jolly.”

Sul futuro, invece, Capello dice che il Milan deve puntare su giocatori di garanzia e, in particolare, servirebbe un centrocampista che prenda in mano la squadra.