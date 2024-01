Milan, cessione in vista: si attende l’offerta

Il Milan continua a muoversi in ottica calciomercato. Un componente della rosa di Pioli potrebbe salutare nei prossimi giorni. In attesa di un’offerta valida, il club valuta la cessione.

Prosegue il valzer dei difensori in casa Milan. Il reparto arretrato ha vissuto un periodo complesso negli ultimi mesi, causa infortuni che si sono accumulati nel corso del tempo. A inizio mese un’intervento in questa zona del campo appariva scontato. E così è stato, ma solo in parte. Nei primi giorni della sessione invernale il Diavolo ha deciso di richiamare Matteo Gabbia per far fronte alle numerose indisponibilità.

Grazie alle ottime prestazioni dell’azzurro l’emergenza sembra rientrata. Malgrado qualche passo falso, anche prima del nuovo anno la squadra di Pioli se l’era cavata. L’intuizione del tecnico di traslare la posizione di Theo Hernandez al centro si è rivelata corretta. Il francese ha reagito bene al cambio di ruolo e, dopo qualche settimana, è tornato a sfrecciare sulla fascia, grazie anche al recupero di Simon Kjaer.

Ora l’allenatore rossonero può sorridere per la difesa ritrovata. E all’orizzonte ci sono i recuperi di Thiaw, Tomori e Kalulu. Contrariamente a quanto si pensava fino a poco fa, il reparto arretrato ora sembra quasi sovrabbondare e la dirigenza potrebbe effettuare una cessione nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, un difensore in uscita: offerta in vista

Il club potrebbe infatti privarsi di Marco Pellegrino. In base a quanto riportato da “Tuttosport”, l’argentino sarebbe rientrato nei radar dell’Anderlecht. I belgi non hanno ancora presentato un’offerta in Via Aldo Rossi, ma ciò potrebbe avvenire nelle prossime ore. La squadra di Bruxelles si aggiunge agli interessi mostrati dall’Hellas Verona e da alcune società di Serie B quali la Ternana.

Il Diavolo non può garantire un minutaggio funzionale alla crescita del classe 2002, molto indietro nelle gerarchie del tecnico. L’ex Platense ha totalizzato una sola presenza in rossonero, subentrando a gara in corso nel match del “Maradona” contro il Napoli. Rimane l’unica apparizione, complice anche la frattura all’osso calcaneare del piede sinistro. Pellegrino è rientrato dall’infortunio a fine anno, ma la storia non è cambiata.

Ecco perchè il difensore potrebbe partire in prestito per tornare, si spera, più forte di prima. Il giovane potrebbe accodarsi ad un altro talento scuola Milan. Anche Bartesaghi, ottima promessa dalle parti di Milanello, è stato impiegato sporadicamente. Per lui si stanno aprendo altre porte all’estero. Tra i principali corteggiatori spicca il Losanna, che dopo Pafundi vuole coltivare un altro gioiellino azzurro. Il countdown del mercato corre e il Milan vuole dare un’opportunità alle nuove leve, alla ricerca di un trampolino di lancio.