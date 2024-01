Milan, che frecciata a Pioli: l’attacco del grande ex

L’ex giocatore del Milan senza troppi giri di parole ha commentato il periodo no che sta vivendo Stefano Pioli. Molti tifosi sono d’accordo.

L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata senza dubbio l’ennesima batosta per il Milan, in una stagione tutt’altro che positiva. I Rossoneri sono quasi del tutto fuori dalla lotta Scudetto e, complice un girone sicuramente proibitivo, hanno salutato con largo anticipo la Champions League, retrocedendo in Europa League dove bisognerà battere i francesi del Rennes per accedere agli ottavi di finale. Per questo motivo l’uscita dalla coppa nazionale (con il raggiungimento della finale altamente alla portata) non è andato giù a nessuno.

La sconfitta interna contro l’Atalanta ha quindi generato altre polemiche e al centro delle critiche non poteva che esserci in primis Stefano Pioli. L’avventura in rossonero del tecnico ex Inter è ormai agli sgoccioli ed è praticamente certo il suo addio a fine stagione, ma è chiaro che in caso di altri passi falsi il suo esonero potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane.

L’allenatore del Diavolo è quindi tra i nomi più chiacchierati e la gara di domenica contro la Roma (altra squadra che sta vivendo un periodo tutt’altro che sereno) può diventare decisiva. Nelle ultime ore Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato della sua ex squadra, concentrandosi soprattutto sul tecnico parmigiano.

Braglia duro con Pioli: “Parla troppo”

L’ex portiere è intervenuto al programma Maracanà di TMW Radio, commentando le ultime settimane che sta vivendo il Milan, con Stefano Pioli che sembra sempre più indirizzato verso la chiusura della sua avventura in rossonero. Le parole di Braglia non sono di certo state al miele, ma al tempo stesso sono state appoggiate da molti tifosi rossoneri:

Pioli parla troppo e quando uno si sente in difficoltà e capisce che il suo tempo è finito fa proprio così. Ad esempio il Milan era impenetrabile in difesa, oggi invece non c’è più questa solidità dietro.

Secondo Braglia anche Pioli è ben consapevole di essere ormai arrivato al capolinea e i suoi ultimi comportamenti lo stanno confermando. L’ex portiere rossonero ha inoltre evidenziato come anche la difesa (dove però bisogna tenere conto dei tantissimi infortuni) sia totalmente cambiata e sia andata in contro ad un declino che l’ha resa altamente penetrabile. Senza dubbio il pensiero di Braglia è condiviso da molti tifosi e la sensazione che lo stesso Pioli abbia capito il suo destino è quasi una certezza.