Milan, due difensori per Pioli: l’assist dalla Premier

Continua la caccia al difensore per il Milan. La società rossonera spinge per un profilo esperto della Premier League.

Mettere fine all’emergenza in difesa è una dei principali obiettivi del Milan in questa sessione di calciomercato. Dopo aver riportato in rossonero Matteo Gabbia, rientrato dal prestito con il Villarreal, il club lombardo è alla ricerca di un secondo nuovo difensore da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. Secondo i costanti rumors di mercato, la dirigenza rossonera starebbe continuando a seguire una pista che porta alla Premier League.

Il Milan cerca un profilo esperto per la difesa, pronto ad accollarsi le responsabilità della retroguardia rossonera. I nomi finiti nell’agenda di Furlani sarebbero molteplici, tra questi c’è anche un profilo che la società lombarda continua a monitorare con grande fervore.

Per innalzare il potenziale della difesa rossonera, le alte sfere del club di Milano starebbero guardando in casa dell’Aston Villa. Il profilo che il Milan starebbe tenendo sottocchio è quello di Clement Lenglet.

Milan in pressing per Lenglet: il francese ha deciso

Il Milan non avrebbe alcuna intenzione di mollare la pista che porta a Clement Lenglet, difensore francese di proprietà del Barcellona, ma in prestito all’Aston Villa. Il club rossonero sarebbe intrigato dall’idea di portare l’esperto centrale in rossonero, tuttora infelice per il suo ruolo marginale in Inghilterra. Clement Lenglet sarebbe scontento, e questo avrebbe aperto più di uno spiraglio per il suo eventuale trasferimento al Milan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, Clement Lenglet sembra aver manifestato tutta la sua insoddisfazione per il poco spazio trovato sin qui con la maglia dell’Aston Villa. A spingere il centrale francese a riflettere sul suo futuro nel club inglese sarebbe stato il numero di presenze raccolto nella prima parte di stagione: 8 presenze complessive per Clement Lenglet.

Il minutaggio limitato con l’Aston Villa, avrebbe aperto più di uno spiraglio al Milan, pronto ad inserirsi per assicurarsi le prestazioni del calciatore ex Tottenham. Vista l’infelicità di Clement Lenglet, seppur l’Aston Villa stia disputando sin qui una stagione da protagonista, il Barcellona presto potrebbe trovare un accordo con il club inglese per mettere fine in modo anticipato all’esperienza in Inghilterra del difensore per favorire il suo approdo al Milan.

La cosa certa è che Clement Lenglet vuole chiudere al più presto il capitolo Aston Villa per andare alla ricerca di un club che gli dia un ruolo da protagonista. Il Milan conta di garantirsi l’esperto difensore classe 1995 sulla base di un prestito secco, formula che il Barcellona si sarebbe detto disposto a concedere.

Oltre a Lenglet, la società rossonera avrebbe puntato anche Lilian Brassier. Il difensore francese classe 1999 del Brest piace molto al Milan, che conta di accaparrarsi il giovane calciatore nel mercato estivo. Si tratta di un difensore centrale molto duttile, non a caso è capace di giocare anche come terzino sinistro. A Brassier sarebbe interessato anche il Porto.