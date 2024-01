Milan, due talenti pronti a partire: la decisione del club

La sessione di calciomercato invernale rappresentava per il Milan una vera occasione per porre rimedio all’emergenza infortuni degli ultimi mesi. Nelle ultime ore però, i rossoneri rischiano di perdere due giocatori.

Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villareal e l’acquisto di Terraciano dal Verona, i tifosi rossoneri si aspettavano un rinforzo in vista dei mancati rientri di nessuno dei tre principali difensori centrali. Tomori, Thiaw e Kalulu infatti sono ancora fermi ai box e secondo le previsioni non è previsto nessun rientro prima di un mese.

Considerando l’impegno infrasettimanale dell’Europa League ormai alle porte, un nuovo infortunio in difesa rischierebbe di precludere la stagione del Diavolo, fin qui sicuramente non fortunata. Al netto di Demiral che percepisce uno stipendio da top player e di fatto irraggiungibile con Kiwior bloccato dall’Arsenal, il mercato del Milan non sembra riservare nessun colpo in entrata a sorpresa nelle ultime ore rimaste.

Al contrario, dalle ultime indiscrezione la dirigenza rossonera sembrerebbe vicina alla cessione di due giocatori. Mossa sicuramente inaspettata e da un certo punto di vista, forse, anche piuttosto sconsiderata.

Pellegrino e Chaka Traorè ai saluti: l’argentino diretto a Verona

Dopo aver giocato solo 68 minuti contro il Napoli per poi uscire infortunato, Marco Pellegrino ha espresso il desiderio di essere ceduto per aver la possibilità di giocare e mettere minuti nelle gambe. Furlani e Moncada sembrerebbero inclini a voler accettare la richiesta dell’argentino e nelle ultime ore molte squadre si sarebbero fatte avanti. Fra queste, il Verona di Marco Baroni sarebbe in pole.

Se la cessione di un difensore sarebbe un serio azzardo per i rossoneri che a quel punto si ritroverebbero il solo Simic come sostituto a disposizione, l’ex Platense non è l’unico pronto a far le valige. Nelle ultime ore anche Chaka Traorè dopo essersi messo brillantemente in mostra nella trasferta di Empoli, segnando di fatto il gol che ha chiuso la partita, sarebbe al passo d’addio. Su di lui il Losanna ma non solo.

I tifosi non sembrano affatto contenti ed esprimono il loro malcontento sui social. Non possiamo biasimarli, se di fatto una squadra come l’Arsenal non lascia partire un giocatore come Kiwior – perché ritenuto importante nelle rotazioni di Arteta – anche la squadra di Stefano Pioli dovrebbe fare probabilmente lo stesso. Se poi, a questo aggiungiamo il fatto che la metà dei difensori della rosa si trova ferma ai box, ecco che la risposta vien da sé.