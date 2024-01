Milan, Giroud crede nello scudetto: “Chi va piano va sano e va lontano”

Questa volta è toccato al Milan vincerla di ‘Corto Muso’. Nonostante il tentativo di accorciare le distanze da parte della Roma, è finalmente ritornata la vittoria. Le parole a caldo di Giroud.

In una fredda domenica di gennaio, il Milan ritrova il calore di una vittoria pesantissima. Tre gol come i punti conquistati e che confermano il terzo posto in classifica, adesso saldo a quota 42 punti. Si continua la rincorsa alla Juventus, che attende il Sassuolo nel suo stadio martedì sera.

Il primo gol, oggi, è arrivato presto: un sinistro al limite di Yacine Adli porta in vantaggio i padroni di casa al minuto 11. Parziale mantenuto sino all’inizio del secondo tempo, che ha visto le reti di Olivier Giroud (salito a quota undici in questa stagione) e di Leandro Paredes su rigore ad accorciare le distanze per i Giallorossi.

Sigillo finale al minuto 85 con un super gol di Theo Hernandez su assist, ancora una volta, del numero 9 rossonero Giroud. E proprio il mattatore della serata ha parlato a caldo ai microfoni di DAZN.

Milan-Roma: le dichiarazioni di Giroud

In doppia cifra per il terzo anno di fila, Olivier Giroud si conferma essere il vero asso nella manica del Milan. L’uomo della concretizzazione, del farsi trovare pronto, delle risposte sul campo.

Il primo pensiero a caldo è rivolto all’ultima sconfitta di campionato, quella contro l’Atalanta, che è stata una delusione per tutti. Ma che ha fatto emergere il vero spirito di squadra e di cui l’attaccante francese va molto orgoglioso.

Poi, la felicità del gol ritrovato finalmente nel tempio rossonero:

Per quanto riguarda il gol sono davvero felice: mi mancava segnare a San Siro.

In chiusura di collegamento, il tema della lotta scudetto:

Non dobbiamo pensare agli altri: chi va piano va sano e va lontano. Spero che davanti sbaglino qualcosina.

C’è poco da aggiungere a quanto detto da Giroud. Passo dopo passo, il Milan continua la sua scalata. Fino ad ora, forse, è stata costellata più da bassi che da alti. Ma la volontà di restare in alto e di migliorarsi c’è.

Con l’aiuto dei tifosi, la squadra di Pioli continuerà su questa strada, con la speranza di vedere qualche passo falso lì davanti. E anche con l’ausilio di un attaccante stellare che, stasera, ha fatto di nuovo sognare.