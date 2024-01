Milan, grande gioia per Rafael Leao: è il migliore di tutti

Importante riconoscimento per Rafael Leao che si rivela essere il migliore di tutti in questa statistica. Il portoghese può esultare.

Negli ultimi anni sono arrivati al Milan grandi giocatori e molti di questi sono esplosi proprio con la casacca rossonera. Di questa lista fa senza dubbio parte Rafael Leao che è probabilmente il più grande gioiello a disposizione di Stefano Pioli e i suoi anni al Diavolo hanno dimostrato, salvo qualche momento no, che può puntare ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Il momento di forma maggiore del portoghese lo si è visto sicuramente nella seconda parte della stagione 2021/2022, dove ha letteralmente trainato i Rossoneri verso la conquista dello Scudetto. Quest’anno, complice una prima parte di stagione altalenante da parte di tutta la squadra, ha fatto vedere a sprazzi il suo immenso talento e la speranza è che in questo 2024 possa dare maggiore costanza alle sue prestazioni di livello.

Come per tutto il Milan, il 2023 di Leao è stato ricco di luci e di ombre, con gare dove è stato semplicemente inarrestabile e gare dove invece è sembrato solo la brutta copia del campione che ha dimostrato di essere. Nonostante questo rendimento da chiaroscuro, l’ex Lille è comunque stato il migliore in Serie A in un dato tutt’altro che irrilevante.

Leao re degli assist in Serie A: è il migliore del 2023

In occasione della fine dell’anno solare, il noto sito Transfermarkt ha stilato una classifica dei migliori assist man del 2023, tenendo conto delle gare con il club e con la Nazionale. Se ci si concentra solo sul campionato italiano, l’ala portoghese è il primo in classifica con ben 14 assist messi a referto (vengono conteggiati anche i rigori procurati e poi segnati). Al pari del classe ’99 c’è solo l’interista Denzel Dumfries che ha però disputato una partita in più (56 contro 55).

Il dato, pur non portando nessun nuovo trofeo nel palmares, dimostra come anche in un’annata non eccezionale Leao si è dimostrato essere tra i migliori. Tra gli assist più importanti del rossonero non si può di certo non citare quella meravigliosa cavalcata al Maradona contro il Napoli che ha permesso a Giroud di segnare e che si è poi rivelato essere fondamentale per il passaggio alle semifinali di Champions League ai danni dei futuri campioni d’Italia. L’obiettivo ora è senza dubbio quello di ripetersi e magari anche migliorarsi.